Forskere: Fårekyllinger står bag mystisk lyd, der gjorde amerikanske diplomater syge

Fra november 2016 begyndte en gruppe amerikanske diplomater, først i Cuba og senere i Kina, at melde om oplevelser med mystiske lyde, fulgt af en række symptomer, såsom svimmelhed, kvalme, tinnitus og hovedpine.

Blev de udsat for en form for lyd-angreb?

Ikke ifølge et nyt studie. Ifølge forskerne stammer lyden, som diplomaterne har optaget, nærmere fra en bestemt art af fårekylling. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også selv kan høre lydene.

Den højfrekvente lyd er ifølge forskerne noget så uskadeligt som de små insekters parringskald.

Da forskerne bag det nye studie, Alexander Stubbs fra University of California og Fernando Montealegre-Z fra University of Lincoln i England, hørte optagelsen, fik de mistanke om, at lyden kunne stamme fra et insekt.

Det lød nemlig som parringskaldet fra insekter, som Alexander Stubbs var stødt på under et feltarbejde i Caribien.

De to forskere begyndte at lede efter et match til lyden blandt optagelser af nordamerikanske insektlyde i University of Florida's online database, og de fandt frem til fårekyllingen Anurogryllus muticus, på engelsk kaldet ’De Geer's short-tailed cricket’.

Netop denne fårekyllings lyd 'matcher i nuancerede detaljer optagelsen i varighed, pulsrepetition, kraftspektrum, pulsfrekvensstabilitet og oscillationer per puls', skriver forskerne.

Gerald Pollack fra McGill University, der forsker i insekter og deres akustiske kommunikation, har ikke været med til at lave det nye studie. Han roser analysen og siger til New York Times, at resultaterne understøtter forskernes hypotese.

Undersøgelser af diplomaterne viste ellers efterfølgende tegn på både hjernerystelse og anden hjerneskade samt problemer med syn, hørelse, balance, søvn og kognition.

At de har været udsat for et angreb kan bestemt heller ikke udelukkes. Der har bare ikke været tale om et såkaldt 'sonisk' angreb (lydangreb).

Studiets resultater er endnu ikke udgivet, men de er blevet præsenteret ved Society of Integrative and Comparative Biology's årsmøde.

