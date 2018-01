Forskere fandt et ’magisk’ tal i en celle – ved du, hvor det stammer fra?

Svaret på alting og hvor mange proteinmolekyler, der er i en celle, er - selvfølgelig - 42 (millioner).

Det fastslår forskere fra University of Toronto i Canada, der har fundet en metode til at tælle proteinmolekylerne i en enkelt celle, skriver ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk

Hvis du ikke forstår joken, er det nok, fordi du ikke har læst bogen 'The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy' eller på dansk ’Håndbog for vakse galakse-blaffere’ af Douglas Adams.

Her er tallet 42 nemlig svaret på det ultimative spørgsmål om 'livet, universet og alt det der'.⠀

Baggrunden for studiet var dog ikke at regne meningen med universet ud.⠀

I virkeligheden handler det nye studie om, at antallet af proteiner i en celle ofte bliver brugt til at forstå, hvilke af dens processer der er aktive.

Og så er det vigtigt, at man er enig om et fælles ståsted for, hvor mange individuelle proteiner cellen indeholder som udgangspunkt.

Forskerne brugte derfor data fra 21 analyser, der har målt mængden af proteiner i gærsvampen Saccharomyces cerevisiae og lavede deres herudfra deres model.

- Det var svært at konceptualisere, hvor mange proteiner, der er i cellen, fordi data var lavet på vidt forskellige grundlag,- forklarer Brandon Ho, der er en af forskerne fra Toronto University, til ScienceAlert.com ifølge Videnskab.dk.

Men efter en omfattende analyse fandt forskerholdet, at Saccharomyces cerevisiae-cellen kan lave 5.858 forskellige slags proteiner, og at disse proteiner er repræsenteret af omtrent 42 millioner individuelle proteinmolekyler.

Og måske er det slet ikke så ironisk endda - celler er jo netop grundstenen i alt liv.

