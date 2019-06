Forskere finder et væld af sjældne arter i 'Abegudens By'

Det sagnomspundne område Abegudens By i Honduras er hjem for et stort antal sjældne dyr, viser en ny rapport

Der er efterhånden kun få steder i verden, som mennesker ikke har undersøgt eller besøgt.

Men de findes dog, og en gruppe forskere er netop vendt hjem fra en opdagelsesrejse dybt ind i den centralamerikanske jungle, La Mosquitia, i Honduras.

Området tilhørte en unavngiven kultur, der angiveligt levede for omkring 1.000 år siden.

Her fandt forskerne et tilsyneladende meget sundt og blomstrende økosystem, set i den centralamerikanske kontekst, og de fandt adskillige sjældne og truede arter. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se fotos fra ekspeditionen.

Fordi de vilde dyr ikke er vant til at møde mennesker, opstod der nogle spektakulære møder mellem de opdagelsesrejsende og regnskovens dyr.

Forsker Trond Larsen, direktør for organisationen Conservation Internationals Rapid Assessment Program (RAP), var frontmand på ekspeditionen. Han fortæller om store grupper af aber, som hang ud tæt ved gruppen af forskere i et forsøg på at finde ud af, hvad søren de var for nogle.

I mange år var der et sejlivet sagn i regionen omhandlende en by, som blev kaldt Abegudens By eller Den Hvide By, hvorfra intet menneske var vendt levende hjem.

I 2015 fandt man så dette område, hvor en gammel kultur havde levet, og man anslog, at Abegudens By kan have ligget netop her.

Det er første gang, at et hold forskere har begivet sig ind i dette afsidesliggende område af junglen. De gjorde det blandt andet foranlediget af Honduras' regering, som var interesseret i at undersøge områdets plante- og dyreliv.

Forskerteamet har endnu ikke lavet et studie over deres ekspedition, men de har udarbejdet en rapport, som beskriver deres arbejde.

Det er ekstra interessant at undersøge områder, som ligger så afsides som dette, fortæller forsker Trond Larsen.

'Der er ingen veje eller infrastruktur, så du bliver nødt til at flyve med helikopter for at komme dertil. Og steder som disse, som er så afskåret fra mennesker, har typisk rigelig og uberørt dyre- og planteliv,' siger han.

Forskerteamet noterede sig hele 246 sommerfugle- og mølarter, 30 forskellige arter af flagermus, 57 arter af padder og krybdyr samt mange typer af planter, insekter og pattedyr.

På trods af de mange sjældne fund, var Trond Larsen mest overrasket over, at holder fandt mange individer af den griselignende art kaldet Hvidskægget navlesvin.

'De har behov for så store områder til at bevæge sig på for at kunne overleve, at vi virkelig ikke regnede med at finde dem. Men det er en rigtig god indikator på, at økosystemet fungerer dér,' siger Trond Larsen.

Forskeren håber på, at mennesker, som hører om de mange opdagelser, vil reflektere over verdens storslåede natur.

