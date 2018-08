Forskere finder planeter, der kan udvikle liv

En ny gruppe planeter uden for Solsystemet med masser af vand og sollys. Det er helt afgørende elementer, for at livet kan opstå

Der er fundet en gruppe planeter udenfor Solsystemet, der måske kan udvikle liv, som vi kender det på Jorden.

Det skriver Cambridge Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

De udpegede planeter bestråles nemlig med en tilstrækkelig mængde ultraviolet lys fra den stjerne, de kredser om, og har muligheden for at have vand på overfladen, hvilket er vilkår for, at livet kan formes.

- Projektet giver os mulighed for at indsnævre de steder, hvor vi kan lede efter liv, siger Paul Rimmer, postdoc ved Cambridge Universitet og førsteforfatter på den videnskabelige artikel.

- Det bringer os en lille smule nærmere svaret på, om vi er alene i universet, siger han ifølge University of Cambridge.

Forskerne har fundet planeterne med potentiale for liv, ved at finde ud af, at to ingredienser er nødvendige for, at livet kan forme sig på en klippeplanet som Jorden:

Planeten skal have vand på overfladen

Planeten skal bestråles af ultraviolet lys fra nærtliggende stjerner

Forskningen fra Cambridge Universitet og MRC LMB peger nemlig på, at tilstrækkeligt UV-lys kickstarter den kæde af kemiske reaktioner, man mener, har skabt livet på jorden. Det har man ikke været opmærksom på før.

Det har forskerne fundet ud af igennem en række af laboratorieforsøg, hvor det viste sig, at livets centrale byggesten kun formede sig under tilstrækkeligt UV-lys.

Så gik de videre til at finde ud af, at stjerner med samme temperatur som Solen afgav nok lys, til at livets byggesten kunne forme sig.

Det betyder, at exoplaneter, der kredser om stjerner, der minder om Solen, får nok lys til at kunne forme liv.

En af de planeter, der opfylder disse betingelser, er Kepler 452b, der også kaldes Jordens kusine, lyder det ifølge Cambridge University.

Det er dog også muligt, at liv kan opstå på andre planeter eller på andre måder, end livet opstod her på Jorden, tilføjer forskerne.

