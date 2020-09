Forskere: Fremtidens fodbold vil underholde endnu mere

Hvis du nød at se det tyske storhold FC Bayern tæske engelske Chelsea med samlet 7-1 eller køre spanske FC Barcelona over med 8-2 i en enkelt kamp i Champions League tidligere på året, kan du glæde dig til fremtidens fodbold.



Tendensen går tydeligt i retning af, at fodboldhold frem mod 2030 vil:

Spille hurtigere

Presse mere

Lave flere afleveringer og tage flere sprint

Have flere spillere med i kontraangreb

Bruge forsvarerne mere til angreb

Tage målmanden mere med i spillet

Du skal med andre ord formentlig vænne dig til at se mere fodbold af den type, som Bayern, engelske Liverpool og andre dominerende hold står for.



- Efter min personlige mening bliver fodbold kun mere underholdende. Der kommer rigtig meget fart på i forhold til den slow-motion-fodbold, vi så i 1950’erne og 1960’erne, siger Magni Mohr, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.

Magni Mohr bygger sin vurdering på en række analyser af kampe under blandt andet VM fra 1966 til 2010 og i Premier League siden årtusindskiftet.



Alle data viser, at fodbold har taget et kvantespring, siden brasilianske Pelé fortryllede verden i 1960’erne, ja, bare siden Danmark imponerede under VM i Mexico i 1986.



- Ser du fodbold fra dengang, da Pelé spillede, ser du næsten ikke en sprint. Ser du på Danmarks VM-hold fra 1986, var de langt mindre muskuløse, end spillerne er i dag. I dag er der langt højere krav til spillerne, der skal gennem perioder med ekstrem intensitet, og de perioder forventer vi bliver hyppigere og hyppigere i fremtidens fodbold, forklarer Magni Mohr.

Magni Mohr præsenterer konklusionerne i en leder i tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine & Science sammen med en række kolleger fra blandt andet Syddansk Universitet.

Forskerne konkluderer, at fodbold frem mod 2030 kommer til at stille meget store krav til spillernes fysik, men Magni Mohr forventer faktisk, at de største krav bliver tekniske og mentale.

- Den tid, du har på bolden, og hvor du skal træffe den rigtige beslutning, bliver så kort, at har du ikke den tekniske formåen eller den kognitive kapacitet, kan du slet ikke følge med i forhold til i dag. Så bliver du siet fra, forventer professoren.



Udviklingen kan gå i andre retninger

På Aarhus Universitet arbejder lektor Thomas Bull Andersen med blandt andet analyser af fodboldkampe. Han konstaterer overfor Videnskab.dk, at forskerne bag lederen er blandt de førende i verden, så det er som udgangspunkt svært at sætte en finger på deres arbejde.

Det er dog vigtigt at understrege, at analyserne bygger på tendenser i fortiden, og det er selvfølgelig umuligt at vide, om de rent faktisk fortsætter ud i fremtiden. Eller om der kommer modreaktioner, som forandrer fodbolden.

- På et tidspunkt bliver andre fodboldhold måske gode til at spille sig ud af højt presspil, og så mangler der forsvarsspillere tilbage på banen. Sådan kunne man måske også forudsige spillets udvikling, lyder det fra Thomas Bull Andersen, lektor på Institut for Folkesundhed – Idræt ved Aarhus Universitet, som ikke er en del af holdet bag lederen.



Magni Mohr er enig.

Fodbold har altid udviklet sig gennem årene: Nogle hold får succes med at rykke i én retning, indtil andre, typisk lidt dårligere hold, udvikler modtræk og bevæger fodbolden i en anden retning.

Vi er ikke i nærheden af at nå loftet endnu

Omvendt peger Magni Mohr på, at det store datamateriale bag lederen i tidsskriftet generelt kun peger i én retning.

- Vi ser en udvikling i europæisk topfodbold fra sæson til sæson, hvor de løber mere og løber flere højintense løb. Den har været der gennem de seneste 10 år, og vi ser den hos samtlige hold i Premier League udfra et stærkt datamateriale, så jeg tror ikke, det er en tilfældighed, siger Magni Mohr, der tidligere har været med til at tilrettelægge den fysiske træning i Premier League-klubben Chelsea.

Du tænker måske, at især tempoet vel må stoppe sin stigning på et tidspunkt. Mennesket kan jo ikke blive ved med at løbe mere og hurtigere, men ifølge Magni Mohr er der ingen tegn på, at vi er ved at nærme os toppen af, hvad fodboldspillere kan præstere.

- Var der ikke rimelig højt til loftet, ville vi se mere spredning i tendensen i data: nogle dyk, lidt stigninger hist og her. I stedet ser vi en konstant fremgang på alle parametre, og det viser, at der stadig er et markant udviklingspotentiale, forklarer Magni Mohr.

