Forskere 'genopliver' grisehjerner timer efter døden

Amerikanske forskere er lykkedes med at 'genoplive' grisehjerner, flere timer efter dyrene er døde.

Det konkluderer et nyt studie, der er publiceret i Nature, ifølge en artikel på Videnskab.dk

Ved at pumpe en iltrig væske ind i hjernen er forskerne lykkedes med at genoplive flere af hjernecellerne, hvilket dog ikke betyder, at der er nogen form for bevidsthed i hjernen.

- Det er ikke en levende hjerne. Men det er cellemæssigt en aktiv hjerne, siger en af forskerne bag studiet Nenad Sestan, der er professor i neurovidenskab ved Yale University, ifølge the Guardian.

Ifølge Nenad Sestan viser studiet ikke bare, at det er muligt at forhindre uoprettelige skader i hjernecellerne, når et hjertestop stopper blodcirkulationen i hjernen, men også, at det er muligt at genoplive nogle af cellerne.

Forskerne har undersøgt 32 hjerner på 32 slagtegrise.

Fire timer efter grisene var døde, havde forskerne koblet deres hjerner op med et system, der i seks timer pumpede en syntetisk, iltrig og blodlignende væske ind i hjernen.

De sammenlignede de opkoblede hjerner med hjerner, der ikke havde fået tilført væsken, og her viste det sig, at de opkoblede hjerners celler og neuroner, 10 timer efter at grisene var døde, var i lige så god stand som - og i nogle tilfælde bedre end - hjerner, der var blevet analyseret, en time efter grisene var døde.

- Vi har vist, at processen, der sker, når celler dør, sker gradvist og i trin, og nogle af disse processer kan blive udskudt, beskyttet eller tilbageført, fortæller Nenad Sestan ifølge the Guardian.

Professor i neurovidenskab og hjerneforsker ved University of Edinburgh Tara Spires-Jones, der ikke har medvirket i studiet, fortæller til the Guardian, at studiet giver nye interessante måder at undersøge hjernen på.

Hun understreger samtidig, at man stadig er langt fra at kunne lave samme forsøg med den menneskelige hjerne.

