Forskere: God sex hænger sammen med din næse

Hvis du er udstyret med en næse, der opsnuser hvert eneste duftmolekyle omkring dig, synes du sandsynligvis, at lugt er en vigtig del af sex.

I et nyt studie konkluderer tyskere forskere også, at lugtesansen er koblet til vores seksuelle oplevelse. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Forskerne fandt en sammenhæng mellem, hvor godt de 70 forsøgsdeltagere præsterede i forbindelse med en dufttest, og hvor meget nydelse, de rapporterede, at de oplevede i deres sexliv.

Kvinderne med den bedste lugtesans lod desuden til oftere at få orgasme ved samleje.

Studiet bekræfter antagelsen om, at lugtesansen er knyttet til den seksuelle oplevelse hos både mænd og kvinder, skriver forskerne i studiet.

Læs mere på Videnskab.dk: Se smukke mennesker blive til grimme udyr

Blandt både mændene og kvinderne så forskerne, at der var en sammenhæng mellem, hvor god en lugtesans forsøgsdeltagerne havde, og hvor stor nydelse de oplevede ved seksuelt samvær med andre.

Men selv om forskerne forsøgte at udelukke andre mulige effekter, der kan påvirke lugtesans og seksualitet i studiet, kan de ikke entydigt slå fast, at en følsom næse leverer en større nydelse.

- Det er simpelthen ikke sikkert, om en god lugtesans styrker den seksuelle oplevelse, eller om hyppigere orgasmer og stærkere nydelse i seksuelle interaktioner forbedrer lugtesansen – eller om en bagvedliggende mekanisme driver begge to; altså både den seksuelle oplevelse og lugtesansen,- skriver Johanna Bendas i en mail til Forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite.

Hun er en af forskerne bag det nye studie.

Læs mere på Videnskab.dk: Se de fascinerende fotos fra krigen i 1864

Mette Bratt er lugtesansforsker, læge og leder af Klinik for øre-næse-hals og kæbekirurgi og øjensygdomme ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hun er ikke overrasket over, at det nye studie viser en forbindelse mellem forsøgsdeltagernes lugtensans og seksualitet.

- Det er ikke ukendt – det ser man også gennem de mange artikler, som forskerne refererer til i artiklen. Det er også logisk, hvis vi ser på dyreriget, og på hvordan dyr udskiller duftstoffer for at finde parringsklare partnere. Vi ved, at det ikke er lige så stærkt blandt mennesker, og der er uenighed blandt eksperterne, men det er jo ikke så mærkeligt, at lugt også har betydning for os.-

Andre artikler på Videnskab.dk

Rumsonde finder ’magisk ø’ på Saturns måne

Se ’verdens grimmeste insekter’

Nordiske vikingeskatte fra Danmark til England