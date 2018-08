Forskere gør banebrydende fund på Månen

Mennesket har undersøgt Jordens måne i mange hundrede år, men nu har de alligevel gjort et usædvanligt fund: Is ved månens poler

Selv om det er lidt over 49 år siden, Niel Armstrong satte de første fødder på Månen, er det bestemt ikke et sted, forskerne er færdige med at undersøge og lade sig overraske over.

Nu har et forskerhold simpelthen fundet beviser for, at der er is af vand ved Månens poler. Det skriver holdet bag i videnskabelig artikel, der er udgivet i denne uge.

Det giver god mening, at det netop er ved polerne, man har fundet tegn på is af vand, fordi det er i de områder, der er mest mørkt og koldt på Månen. På sydpolen er isen koncentreret omkring kratere i Månens overflade, mens isen på nordpolen er spredt over et større område, men i mindre mængder.

Det meste af isen ligger i skygge-områder, hvor temperaturen aldrig overstiger minus 156 grader C.

De turkise områder markerer, hvor isen er placeret på polernes overflade. Sydpolen er til venstre, mens nordpolen er til højre. Foto: Nasa

Kan bane vejen for ophold

Nasa skriver på sin hjemmeside, at fundet af vand-is kan have indflydelse på, om mennesker potentielt kan tage længere ophold på Månen. For hvis det viser sig, at isen er mere end nogle millimeter tyk, så kan vand være tilgængeligt som ressource.

Det betyder, at man på eventuelt fremtidige ekspeditioner til Månen faktisk kan opholde sig der i længere tid - hvis øvrige forhold altså taler for det.

Nasa skriver, at udforskning af den her is vil være en del af prioriteterne på den fremtidige mission, rumorganisationen har planlagt at tage på et uvist tidspunkt.

Underjordisk vand

Det er næsten ni år siden, Nasa kunne berette, at man havde fundet tegn på, at der er vand under Månens overflade. Men altså ikke på overfladen som med isen nu.

Dengang fandt man også vandet under overfladen ved sydpolen på Månen, som altså også er et område, der ligger i skygge for solen og dermed er koldt.