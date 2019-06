Forskere gør mystisk fund på Månens bagside

Forskere har fundet en mystisk masse under Sydpol-Aitkenbassinet på Månen, der er et af de største kratere i vores solsystem. De skriver det amerikanske Baylor University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en illustration af krateret.

Den ukendte masse kan indeholde metal fra den asteroide, der skabte krateret for fire milliarder år siden.

- Forestil dig en bunke af metal, der er fem gange større end Hawaii, som er begravet under jorden. Det er nogenlunde så meget uventet masse, vi her har opdaget, fortæller ledende forsker bag studiet, Peter B. James, fra Baylor University, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- En af forklaringerne bag den ekstra masse er, at metallet fra asteroiden, der skabte krateret, stadig ligger indlejret i Månens kappe, tilføjer han.

Peter B. James og hans kolleger opdagede den store masse ved at måle små ændringer i Månens tyngdekraft.

De har desuden foretaget computersimulationer, der viser, at et stort asteroidenedslag under de rette forhold kan gå i mindre stumper og sende en jern-nikkel-kerne ind i Månens øvre kappe.

- Vi har regnet på det og vist, at en tilstrækkelig splittet kerne fra asteroiden, der skabte krateret, stadig kan ligge gemt i Månens kappe i dag, fortæller Peter B. James i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

En anden mulighed kan være, at den store masse er en koncentration af kompakte oxygenforbindelser, der blev dannet, da varm magma i Månens indre kølede af og størknede.

Den nyopdagede masse ligger i et ovalt krater, der er over 2.000 kilometer bredt og flere kilometer dybt.

På trods af størrelsen kan det ikke ses fra Jorden, da det findes på Månens bagside.

