Forskere gør opsigtsvækkende fund: Aldrig set før

Sorte huller er afgørende for vores forståelse af, hvordan universet hænger sammen.

Hvis ikke du ved, hvad et sort hul er, så kan det ganske kort betegnes som et ekstremt tungt objekt i rummet, der suger alt til sig, der kommer for tæt på – inklusiv lys.

Forskerne finder typisk sorte huller ved at måle røntgenstråler, som bliver udsendt fra området omkring de sorte huller, når de absorberer materiale fra andre stjerner.

Men en gruppe forskere har spekuleret over, om der findes mindre sorte huller, som vi overser, hvis de ikke udleder den samme høje mængde af røntgenstråler. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Vi er ret overbeviste om, at der faktisk findes en hel del af denne slags sorte huller. Vi kan bare ikke se dem, forklarer professor i astronomi Todd Thompson fra The Ohio State University til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ved at finkæmme data, der måler bølgelængder og energi, fra mere end 100.000 stjerner i vores galakse, satte forskerne sig for at lede efter mindre sorte huller.

Forskerne antog, at hvis stjernernes lysstyrke og lysets bølgelængde havde uforklarlige forandringer, så kunne det betyde, at der var et ukendt objekt, som ikke kan observeres, i kredsløb om den stjerne, lyset kom fra.

Med denne metode fandt forskerne et ukendt objekt i kredsløb om en stjerne, som er 10.000 lysår væk.

Sorte huller opstår ved, at stjerner eksploderer og kollapser. Når dette sker, kan stjernen, hvis den er stor nok, blive til et sort hul. Hvis ikke det sker, så bliver stjernen til en ekstremt tæt lille enhed, der hovedsageligt består af neutroner, og som kaldes en neutronstjerne.

Det usynlige objekt, som forskerne fandt frem til, har en masse, som er 3,3 gange større end Solens, hvilket er for meget til at være en neutronstjerne, men samtidig meget lidt sammenlignet med kendte sorte huller.

Forskerne har indtil nu vurderet, at neutronstjerner maksimalt kan have en masse på 2,6 gange Solen, og den største kendte neutronstjerne har en masse på 2,1 gange Solens masse.

Thompson medgiver, at der selvfølgelig godt kunne være tale om den hidtil største neutronstjerne, som nogensinde er blevet observeret. Men han vurderer, at det er mere realistisk, at man har fundet et sort hul med en lavere masse.

Dejan Stojkovic, der forsker i kosmologi ved Buffalo College of Arts and Sciences, og som ikke har deltaget i studiet, vurderer også, at der nok er tale om et mindre sort hul:

- Det er simpelthen for stort til at være en neutronstjerne. Medmindre det er en eller anden særlig form for stjerne, siger han til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskere har længe haft en hypotese om, at der findes mindre sorte huller. Men med det nye studie har man for første gang observeret, hvad der kunne være et konkret bud på et 'lille' sort hul.

