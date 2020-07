Forskere gør opsigtsvækkende fund på Venus

Der er sandsynligvis lidt mere gods i Venus, end forskerne hidtil har troet.



Resultaterne i et nyt studie udgivet i tidsskriftet Nature Geoscience viser nemlig, at der er fundet 37 vulkanske strukturer, der ser ud til at have været aktive for nyligt – og måske stadig er det.



Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.



Fundet kan være med til at ændre forskernes syn på Venus, da planeten tidligere er blevet regnet for en geologisk sovende planet.

I studiet har forskerne fokuseret på ringlignende strukturer kaldet korona, der har været forårsaget af en stigning af en varm kerne dybt ind i planetens indre.

Koronaer er grundlæggende arealer med lavastrømme og større forkastninger, en slags brudzone i jordskorpen, der spænder over et stort cirkulært område.



Det har givet forskerne en indikation på, at det ikke er lang tid siden, der har været både tektonisk og magmaaktivitet på overfladen af Venus, skriver The Guardian.

'Vores forskning viser, at noget af den indre varme stadig er i stand til at nå op til overfladen den dag i dag. Så Venus er tydeligvis ikke så geologisk død eller sovende, som vi tidligere har antaget,' siger Anna Gülcher, forsker ved Institut for Geofysik i Zürich og førsteforfatter på studiet, til The Guardian.



Læs mere på Videnskab.dk: Venus kan have været beboelig, før klimakatastrofe ramte den



Forskerne studerede radarbilleder taget af Venus i 1990’erne og kiggede efter geologiske træk, der menes kun at kunne eksistere i en korona, der for nyligt har været aktiv.



Her viste undersøgelserne, at ud af de 133 koronaer, de undersøgte, havde 37 af dem være aktive i de seneste 2-3 millioner år, hvilket er kort tid set med geologiske briller, skriver The Guardian.

'Som jeg ser det, er mange af disse strukturer faktisk aktive i dag,' siger Laurent Montesi, geofysiker fra University of Maryland og medforfatter på studiet, til The Guardian.

Studiet er udgivet i Nature Geoscience.

