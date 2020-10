Forskere har fundet 24 muligvis 'superbeboelige' planeter

På Jorden er vi født, her har vi hjemme. Og derfor kan man dårlig forestille sig et bedre sted at bo.

Men i søgen efter liv andre steder i universet har et studie nu kortlagt planeter, der måske er bedre egnet for liv end vores hjemlige klode.

Det skriver Washington State University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet har gennemgået de mere end 4.500 identificerede planeter uden for Solsystemet efter simple kriterier.

Læs mere på Videnskab.dk: Jordens undergang: Her er de tre største trusler

Håbet er at finde en planet, der er ‘super-beboelig’, hvilket vil sige, at den har de optimale forhold til at fostre liv.

Dirk Schulze-Makuch, professor i geobiologi på Washington State University og ekspert i planeters beboelighed, slog sig sammen med astronomer for at undersøge planeterne:

- Nu hvor mange nye rumteleskoper skal sendes op, forsøger vi med studiet at afgøre, hvor vi skal kigge hen i søgen efter liv, forklarer han.

Kriterierne inkluderer blandt andet:

En stjerne af rette størrelse og levetid.

En lidt større planet med mere landmasse og tyngdekraft end Jorden, hvilket giver en tykkere atmosfære.

En lidt højere gennemsnitstemperatur end Jordens.

Læs mere på Videnskab.dk: Vores blå planet er tør: Så lidt fylder Jordens vand

Forskerne endte med at identificere 24 topkandidater, der alle er mere end 100 lysår væk.

Og selvom der ikke er nogen af kandidaterne, der opfylder alle kriterierne, er der én, der opfylder hele fire ud af otte.

Det gør den muligvis til meget mere komfortabel for liv end Jorden ifølge Schultze-Makuch:

- Det er nogle gange svært at forklare folk, at vi leder efter en ‘bedre’, superbeboelig planet, fordi mange af os antager, at vi har den bedste. Men selvom vi har meget tilpasningsdygtigt liv her, kan Jorden jo ikke være god til det hele.

Andre artikler på Videnskab.dk

Danmarks nye planet døbes 'Surt' - og du har ikke lyst til at besøge den

Mystisk signal fra rummet gentages hver 16. dag

Venus kan have været beboelig, før klimakatastrofe ramte den