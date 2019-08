Forskere har skabt et foster, der er en blanding af abe og menneske

En amerikansk forsker udførte angiveligt forsøget i Kina for at undgå amerikansk lovgivning

Kimæren er et ildsprudlende væsen fra den græske mytologi, der blev beskrevet som en blanding af en ged, en løve og en slange.

Nu har forskere skabt en medicinsk ’kimær’ - en organisme, hvis celler kommer fra to eller flere forskellige individer - ved at indsætte menneskeceller i abefostre. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forsøget, som er det første af sin slags, blev ledet af professor Juan Carlos Izpisúa Belmonte fra det amerikanske Salk Institute, og forsøget blev angiveligt udført i Kina for at undgå at komme i konflikt med amerikansk lovgivning, skriver The Guardian.

Forskere har før lavet lignende forsøg med blandt andet får og grise.

Målet med forskningen er at blive klogere på organtransplantation og måske på sigt at kunne gro og udvinde organer fra dyr, som kan transplanteres over i menneskekroppe.

Forskere håber også på, at forsøg med kimærer kan give ny viden om hjernen, der skal gøre det muligt at håndtere hjernesygdomme, som for eksempel Alzheimer.

Forsøget har affødt en etisk debat, men ifølge Robin Lovell-Badge, der er professor udviklingsbiologi ved Francis Crick Instituttet i London, er forskningen ikke etisk problematisk, da der er tale om meget uudviklede fostre, som endnu ikke har udviklet organer.

- De er ikke langt nok udviklede til at have et nervesystem - det er egentlig bare et bundt celler, fortæller han til The Guardian.

Lovell-Badge mener dog, at der kan opstå nogle etiske problemer, hvis man lader kimær-fostre udvikle sig og blive født. For eksempel bemærker han, at de fleste mennesker nok vil have det en anelse anstrengt, hvis forsøgsdyr begynder at udvikle menneskelignende ansigtstræk.

