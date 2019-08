Forskere har skabt nyt 'alkometer' til at spore hash

Mens politiet i de fleste lande er udstyret med et alkometer, der kan fastslå éns promille, når man for eksempel er ude at køre bil, så mangler der et værktøj, der kan gøre det samme med cannabis-påvirkelse.

Men det er tilsyneladende på vej, skriver University of Pittsburgh i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



I et interdisciplinært samarbejde på det amerikanske universitet har flere forskere nemlig udviklet prototypen til et pusteapparat, der kan måle folks niveau af tetrahydrocannabinol (THC), som er det psykoaktive stof i cannabis.

I dag bruger man blod-, urin- og hårprøver for at bestemme, hvor påvirkede folk er, hvilket gør det svært for politiet eksempelvis at teste det på farten.

Apparatet virker gennem nanorør - mikroskopiske rør, der er 100.000 gange mindre end et menneskes hår - lavet af kulstof.

Når man puster ind i apparatet, vil THC-molekylerne, der vil være i ens udånding, hvis man har røget hash, binde sig til de små nanorør af kulstof.

Læs mere på Videnskab.dk: Hash giver varige skader i hjernen



Prototypen har næsten det samme design som et alkometer med et plastikrør, et udragende mundstykke og et digitalt display.

Det er indtil videre blevet testet i laboratoriet, hvor det har vist sig at kunne afsløre THC i pusteprøver.

Nu vil forskerne arbejde videre på prototypen. Produktet er beskrevet i tidsskriftet ACS Sensors.





