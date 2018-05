Forskere i chok: Mystisk udslip af kemikalie ødelægger ozonlaget

Et sted i Østasien finder en nyopstartet produktion af det ulovlige og ozon-nedbrydende CFC-gas sted.

Det har et hold forskere ved US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) netop opdaget, efter de observerede en bekymrende stigning i atmosfæriske CFC-gasser, skriver theguardian.com, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne ved det amerikanske NOAA, som hele tiden holder øje med kemikalier i atmosfæren, blev ifølge The Guardian chokerede over det høje niveau af CFC, som ellers har været forbudt siden Montreal-protokollen i 1980’erne.

Før forbuddet blev CFC-gasserne brugt til at fremstille skum-materialer til møbler og bygninger samt kølemidler.

Hvis ikke der bliver sat en stopper for gas-udledningen snart, kan det blive kritisk for ozonlaget, som ellers langsomt er ved at gendannes.

Opdagelsen satte derfor straks gang i et større detektivarbejde, hvor forskerne først undersøgte, om det høje niveau kunne skyldes en skævvridning af fordelingen af CFC-gasser i atmosfæren, stammede fra gamle materialer, eller var et biprodukt fra en anden produktion.

Men efter alle tre årsager kunne udelukkes, stod det klart, at der foregår en spritny produktion af CFC.

Hvem, der er syndebukken, står endnu ikke klart forskerne, som fortsat leder efter den præcise kilde til miljøsvineren. Indtil videre kan de spore udledningen til et sted i Østasien.

