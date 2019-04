Forskere: Ja! Din kat kender sit navn - den vælger bare at ignorere dig

Forskere mener at have fundet ud af, hvorfor din kat ikke kommer , når du kalder

Vi har længe vidst, at hunde kan forstå noget af det, vi mennesker siger. Men ny forskning viser, at din kat faktisk forstår mere, end du måske tror.

Katte kan nemlig lære at reagere på lyden af deres eget navn, viser et mindre forsøg fra Japan. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Dermed kunne noget tyde på, at du nogle gange bliver ignoreret bevidst, når du kalder.

Se også: YouTube-stjerne i shitstorm for at 'have sex med sin kat'

Studiets førsteforfatter Atsuko Saito, understreger dog, at fundet ikke er så overraskende.

- Der er mange studier om hundes evne til at kommunikere med mennesker. Vi mener, det er vigtigt også at vise kattes evner, siger Atsuko Saito, der er lektor på Sophia University, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Derfor sætter katte sig i tape-firkanter på gulvet

Forskerne lavede en række tests, hvor de blandt andet afspillede 4 ord for 16 katte.

Ordene var indtalt af kattens ejer, og det sidste ord var kattens eget navn. Forskerne ville nemlig gerne vide, om kattene reagerede på lyden af navnet.

Se også: 10 grunde til at katte er bedre end kærester

Og det gjorde de.

Kattene reagerede sjældent særlig kraftigt. Ofte nøjedes de med at bevæge hovedet eller et øre – en tendens som mange kæledyrsejere med en sløv kat måske kan genkende.

Men eksperimentet indikerede alligevel, at flere af kattene lagde specielt mærke til det, når deres eget navn blev nævnt.

Læs mere på Videnskab.dk: Kærlighed får din mor til at kalde dig ved dine søskendes navne

Ni ud af 16 katte reagerede efter at have hørt deres eget navn. Forskerne udførte desuden to andre test, som begge viste samme tendens.

The Guardian har forelagt forskernes resultater for lektor i hunde- og katteadfærd fra University of Bristol, John Bradshaw, og han er ikke så entusiastisk over fundet.

Se også: Sandheden om din kat: Den planlægger at slå dig ihjel

- Ud fra mit synspunkt viser studiet ikke meget om forholdet mellem katte og mennesker, men det viser, at katte kan lære, at der er værdi knyttet til specielle ord - og det er noget, de fleste katteejere allerede ved, siger John Bradshaw til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Fuptidsskrift på røven: Får kæmpe millionbøde af amerikansk domsstol

Forsker-jubel: Endelig kan vi forklare mystiske billeder fra regnskoven

Skriiig! Hvad er det for en alien-edderkop?