Forskere: Klimaforandringer fik oldtidsrige til at gå under

Klimaforandringer var en af de afgørende årsager til både neoassyrernes oprejsning og pludselige fald. Det konkluderer forskere ifølge mediet The Conversation, skriver Videnskab.dk.

Gennem nådesløse militærkampagner og brutal dominans holdt neoassyrerne i flere hundrede år Mellemøsten i et jerngreb, og da riget nåede sit højeste, strakte det sig længere end noget andet rige nogensinde før.

Men omkring år 600 f.v.t. var det pludselig forbi, og riget kollapsede.

Hvad der førte til assyrernes undergang, har historikerne længe debatteret. Der har været tale om, at både intern politisk uro og eksterne trusler har spillet en rolle for rigets forfald, men ingen har formået at knække koden helt.

Men efter at have undersøgt drypsten i en hule nær det neoassyriske riges hovedsæde mener forskerne altså nu, at klimaforandringer var en af de afgørende årsager.

I studiet undersøger de iltindholdet i de forskellige lag af drypsten samt den uran, som drypstenene også lagrer.

Iltindholdet i drypstenene afslører, hvor meget det gennem tiden har regnet, og ved at tage højde for urans halveringstid var forskerne i stand til at tidsbestemme de forskellige lag med høj nøjagtighed.

Forskerne kom frem til, at det neoassyriske rige opstod i en ekstremt våd periode med meget nedbør, mens riget kollapsede under en lang tørkeperiode.

Og det kan altså have været afgørende, da assyrerne i høj grad var afhængige af deres landbrug.

Tørke og vandmangel i politisk ustabile regioner er en sprængfarlig cocktail, og dette er assyrernes kollaps, ifølge forskerne, et klassisk eksempel på.

De påpeger, at det nye studies resultater er særligt spændende i dag, hvor vi i stigende grad mærker konsekvenserne af klimaforandringer. Og vi bør derfor tage ved lære for ikke at gentage fortidens fejl.

