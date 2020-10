Forskere kortlægger 1.004 nærliggende stjerner

At finde intelligent liv på en fremmed planet er den hellige gral indenfor astronomi.

Men det ydre rum er stort, og der er rigtig mange steder at kigge, så et forskerhold fra USA vendte spørgsmålet på hovedet:

Hvis der er rumvæsener derude, som leder efter liv andre steder i universet, hvorfra ville de så kunne se os?

Nu har forskerne kortlagt intet mindre end 1.004 stjernesystemer, som har en direkte sigtelinje til Jorden og er tæt nok på til at kunne se tegn på liv i vores atmosfære, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Stjernerne ligger alle indenfor en afstand på 326 lysår, hvor den tætteste er ‘små’ 28 lysår væk. Til sammenligning ligger Pluto 0,0005 lysår væk, og det nærmeste stjernesystem, Alpha Centauri, ligger 4,3 lysår væk.

Omkring 5 procent af de 1.004 stjernesystemer vurderes at være for unge til at have planeter, hvor intelligent liv kan være opstået.

De resterende 95 procent af stjernerne har den rette alder til at have kunne understøttet liv i milliarder af år - den tid, det vurderes at tage, for at liv kan opstå og udvikle sig til et stadie ligesom vores, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Med tiden vil der være flere stjerner, som får udsyn til os, efterhånden som de bevæger sig gennem rummet, vurderer forskerne i studiet.

Når astronomer på Jorden leder efter exoplaneter, retter de teleskoperne mod en vilkårlig stjerne og venter ellers på, at lyset fra stjernen pludseligt og kortvarigt svækkes, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det er nemlig et tegn på, at en planet i kredsløb om stjernen er passeret mellem den og os.

Men det kræver et stort element af tilfældighed, at en planets kredsløb om dens stjerne ligger, nøjagtigt så vi kan se dens silhuet, når den passerer forbi stjernen.

Derfor er det også begrænset, hvilket planeter som vil have udsyn til Jorden.

Hvis de altså kigger med.

