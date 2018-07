Forskere: Mænd overvurderer deres antal af sexpartnere

Man skulle tro, at det gennemsnitlige antal sexpartnere er nogenlunde det samme for mænd og kvinder.

Men sådan tegner billedet sig ikke i britiske spørgeskemaer.

Når deltagere bliver bedt om at angive, hvor mange sexpartnere de har haft, siger mænd systematisk et højere antal sexpartnere, end kvinder gør, skriver Newsweek.com, ifølge Videnskab.dk.

Hvordan kan det gå til? Det har forskerne bag et nyt studie kigget på, og er fundet frem til en række mulige forklaringer.

Mændene har højst sandsynligt ikke haft flere sexpartnere af modsat køn, end kvinder, konkluderer de.

Problemet er nok nærmere de metoder, man bruger i spørgeskemaundersøgelser - og de forskelle i sociale normer, der kan eksistere mellem kønnene.

Forskerne undersøgte over 15.000 britiske respondenters spørgeskema-besvarelser, og spurgte til deres tanker bag besvarelserne.

Her viste det sig, at mænd er mere tilbøjelige til at estimere antallet af sexpartnere, hvor kvinder i højere grad giver sig til at tælle.

Derudover havde kvinder og mænd forskellige syn på sexpartnere. For eksempel angav otte procent kvinder et one-night-stand som ‘slet ikke forkert’, mens tallet hos mænd var 18. Og 65 procent kvinder angav utroskab som ‘altid forkert’, mens tallet var 57 procent hos mænd.

Denne viden kan ifølge forskerne være en hjælp til at udforme mere retvisende spørgeskemaer om sexpartnere fremover. Det er nemlig et af forskningens redskaber til at forstå udbredelsen af sexsygdomme.

