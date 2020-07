Forskere: Mange læser tal forkert

Se på tallene i disse to sætninger:

1. Hvis du tager denne pille, er der 80 procent chance for, at din hovedpine går væk.

2. Hvis du tager denne pille, er der 81,93 procent chance for, at din hovedpine går væk.

Selv om sætning nummer 2 burde give dig større tiltro til pillens virkning på din hovedpine, er der stor sandsynlighed for, at du vil tro mere på pillens effekt, hvis du ser sætning nummer 1. Simpelthen fordi 80 er et afrundet tal.

Et nyt studie viser i hvert fald, at vi som forbrugere opfatter hele afrundede tal mere positivt end kommatal, det skriver phys.org ifølge Videnskab.dk.

I studiet har en gruppe forskere fra Department of Marketing på Lally School of Management i USA fundet ud af, at når vi præsenteres for kommatal som led i en oplysning, for eksempel om effekten af en pille, så opfatter vi tallet som mindre værd, fordi det er et ikke-rundt tal.

Her er forskernes bud på en forklaring: Når vi ser et ikke-rundt tal vil vi automatisk komme til at sammenligne det med et tal, som er nemmere at gennemskue. Så tallet 81,93 vil vi relatere til næste runde tal - 90. Og fordi 81,93 er dårligere end 90, vil vi opfatte det som mindre værd.

80 derimod kan vi med det samme afkode som et højt tal og dermed forbinde det med stor sandsynlighed for bedring, hvis vi tager pillen.

Ifølge forskerne kan det være vigtig viden for sundhedsmyndigheder, når de skal lave sundhedskampagner og oplyse befolkningen om forskellige risici.

'Sundhedsmyndigheder og ledere skal være forsigtige med at bruge ikke-runde tal, fordi det kan mindske den positive evaluering af det, man kommunikerer om,' siger adjunkt på Department of Marketing på Lally School of Management Gaurav Jain til phys.org.

