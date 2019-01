Forskere: Mona Lisa har ikke 'Mona Lisa-effekten'

Det kendte Mona Lisa-maleri af Leonardo Da Vinci skulle efter sigende altid få dig til at føle, at kvinden på maleriet kigger direkte på dig, lige meget hvor du står.

Sådan lyder teorien i hvert fald, skriver Videnskab.dk.

Men tyske forskere fra University of Bielefeld kunne alligevel ikke helt genkende fænomenet, når de rent faktisk efterprøvede det i virkeligheden, skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Effekten eksisterer godt nok – men det viste sig altså interessant nok også, at den ikke gælder det kendte Mona Lisa-maleri, som den ellers er opkaldt efter.

Forsøget bag opdagelsen gik ud på at placere 24 personer foran en computerskærm, hvor de fik vist billeder af forskellige udsnit af Mona Lisa-maleriet fra forskellige afstande.

I alt blev Mona Lisa-maleriet testet mere end 2.000 gange på denne måde, og hver gang blev deltagerne bedt om at vurdere, hvor, de følte, hun kiggede hen.

I gennemsnit følte deltagerne, at Mona Lisas blik var rettet 15,4 grader mod deres højre side.

- Derfor står det klart, at navnet 'Mona Lisa-effekten' er misvisende, fortæller Gernot Horstmann, der er specialist i øjenbevægelser og opmærksomhed ved det tyske University of Bielefeld i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Det illustrerer et stort ønske om at blive kigget på og at være en andens midtpunkt – at være relevant for nogen, selv hvis du slet ikke kender personen, fortsætter Gernot Horstmann, der er medforfatter til det nye studie.

