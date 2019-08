Forskere: Nej, kvinder er ikke bedre til at multitaske - de laver bare mere

Vi kender alle til den herskende teori om, at kvinder er bedre til at multitaske - altså til at have flere ting i gang på én gang - end mænd.

Men det passer slet ikke, afslører et nyt studie publiceret i PLOS One ifølge Videnskab.dk.

I studiet har forskerne set nærmere på, om kvinder rent faktisk er bedre end mænd til at have flere bolde i luften og beskæftige sig med flere forskellige ting samtidigt. Her stod det klart, at kvinders hjerner ikke arbejder anderledes eller mere effektivt end mænds, når de skal håndtere flere aktiviteter.

PLOS One-studiet er baseret på eksisterende forskning, som viser, at den menneskelige hjerne ikke kan magte flere opgaver på én gang. Særligt ikke, hvis to opgaver minder meget om hinanden, fordi de i så fald konkurrerer om den samme del af hjernen.

Til gengæld er menneskers - altså begge køns - hjerner generelt gode til hurtigt at gå fra den ene aktivitet til den anden, og det er grunden til, at vi tror, vi er gode til at multitaske.

To slags multitasking

I det nye studie har tyske forskere sammenlignet 48 mænds og lige så mange kvinders evne til at identificere tal og bogstaver. I nogle af forsøgene blev de bedt om at udføre to opgaver på samme tid - det er det, der hedder 'simultan multitasking', skriver Videnskab.dk.

I nogle af forsøgene skulle deltagerne i stedet udføre flere flere opgaver skiftevis - såkaldt 'sekventiel multitasking'.

De tyske forskere målte så nøjagtigheden og reaktionstiden. Det viste sig, at multitasking har en stor effekt på både nøjagtighed og hastigheden af udførelsen af opgaverne. Både for mænd og kvinder.

Kvinder laver mere

Samtidig viser ny australsk forskning ifølge Videnskab.dk, at kvindelige lønmodtagere oplever, at den samlede tid, de bruger på arbejde og familieaktiviteter, stiger over tid.

Kvindelige familieforsøgere bruger i den australske undersøgelse fire timer mere på tværs af disse aktiviteter - altså arbejde og familieaktiviteter - end mandlige familieforsøgere.

Et andet studie, som Videnskab.dk også linker til, viser, at mødre er mere pressede på tid og rapporterer om dårligere mental trivsel end fædre. Desuden viser den en større sandsynlighed for, at kvinderne forlader arbejdesmarkedet efter der er kommet børn til verden.