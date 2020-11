Forskere opdager ekstreme kæmpelyn

Kæmpelyn, der flækker himlen med lysglimt, der er op til tusind gange så klare som almindelige lyn.

Det er den opdagelse, forskere fra US Alamos National Laboratory lige har gjort, og den rejser nye spørgsmål om det voldsomme naturfænomen, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Er kæmpelynene bare almindelige lyn med et usædvanlig kraftigt lys, eller optager de energi på en helt anden måde end almindelige lyn, spørger forskerne blandt andet sig selv.

- Det er vigtigt at forstå de her ekstreme begivenheder, fordi de fortæller os, hvad lyn er i stand til, siger Michael Peterson, postdoc ved High Altitude Observatory and Research Applications Laboratory på Hawaii, til Washington Post ifølge Videnskab.dk.

I det nye studie samlede forskerne data fra NASA’s Geostationary Lightning Mapper. Det er en detektor, som er spændt fast på en vejrsatellit og sendt i kredsløb for at optage lysglimt fra det amerikanske kontinent og de omkringliggende have hvert andet millisekund.

Forskerne gennemsøgte 2 års data for at finde lynnedslag med en lysstyrke 100 gange klarere end et typisk lyn set fra rummet og fandt omkring 2 millioner lyn, der kvalificerede til at være kæmpelyn. Det vil sige cirka 1 ud af 300 lyn.

Da de ledte efter lyn, som var tusind gange så klare som et almindeligt lyn, fandt de nogle hotspots, hvor de fleste kæmpelyn lader til at slå til. Disse områder befinder sig i det centrale USA og i Río de la Plata Basin, som strækker sig fra Uruguay og Paraguay til dele af Argentina og Brasillien.

