Forskere opdager ny, bizar svampeart på Twitter

Dyrevideoer er noget af det mest populære på sociale medier.

Men hvor de fleste af os er tilbøjelige til at falde i staver over kattevideoer, var det et noget andet dyr, der fangede biolog Ana Sofia Reboleiras opmærksomhed, da hun scrollede på Twitter. Og det førte til opdagelsen af en helt ny og ekstremt bizar art. Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet, skriver Videnskab.dk.

Det, Ana Sofia Reboleira fra Statens Naturhistoriske Museum faldt over, var et foto af et amerikansk tusindben, som hendes kollega, Derek Hennen fra Virginia Tech i USA, havde lagt op. Men det var de bittesmå prikker på leddyret, der fangede hendes interesse.

- Jeg kunne se noget på tusindbenet, der lignede en svamp. Men på dette tidspunkt var der aldrig før fundet denne slags svampe på amerikanske tusindben. Så jeg fór ind til min kollega og viste ham billedet, og så løb vi begge ned i museumssamlingerne og begyndte at grave, fortæller Ana Sofia Reboleira i pressemeddelelsen fra Københavns Universitet ifølge Videnskab.dk.

Ana Sofia Reboleira gik straks på opdagelse i Statens Naturhistoriske Museums biologiske samling, og her fandt hun og kollegaen Henrik Enghoff adskillige eksemplarer af den samme svamp på amerikanske tusindben.

Fundet bekræftede, at de havde at gøre med en art af bittesmå, hidtil ukendte snyltesvampe under ordenen laboulbeniales, og den nyopdagede svamp har nu fået det officielle navn Troglomyces twitteri.

Forskningsresultatet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift MycoKeys.

Som om den nyopdagede Troglomyces twitteri ikke var spøjs nok grundet dens utraditionelle opdagelsesmetode; svampearten har også ret bizar diæt.

Svampene ligner ikke almindelige svampe, men snarere bittesmå larver, som lever på tusindbens kønsdele, hvor de suger næring ud af det uheldige leddyr ved at gennembore dets ydre skal med et sugeorgan.

Der er omkring 30 kendte arter af den gruppe af laboulbeniales-svampe, som snylter på tusindben, og størstedelen blev opdaget efter 2014.

Ifølge Ana Sofia Reboleira findes der sandsynligvis stadig et utal af arter, som endnu ikke er blevet opdaget, da der ikke er blevet forsket så meget i laboulbeniales.

