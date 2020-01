Forskere overrasket over fund i meteorit

Forskere fra Washington University i St. Louis, USA har fundet såkaldt 'præsolare korn' i den berømte Allende-meteorit. De bittesmå støvkorn stammer fra før, Solen blev formet for 4,6 milliarder år siden. Det skriver Washington University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto af meteoritten.

Det er sjældent, men ikke helt uhørt, at så gamle støvkorn opdages i en meteorit.

Men en analyse af Allende-meteoritten har fået forskerne til at spærre øjnene op, fordi det oldgamle materiale gemmer sig i en del af meteoritten, man ikke havde troet muligt.

-Det er overraskende, at præsolare korn er til stede, siger lektor i fysik Olga Pravdivtseva i en pressemeddelelse fra Washington University i St. Louis.

Hun er medforfatter på en videnskabelig artikel, der beskriver fundet, og som er udgivet i tidsskriftet Nature Astronomy.

Allende-meteoritten har vist sig at indeholde en såkaldt 'inklusion', fortæller forskerne.

En 'inklusion' er et stykke adskilt materiale, der gemmer sig inde i meteoritten, og forskerne har døbt Allende-meteorittens inklusion 'Curious Marie' efter den berømte fysiker og kemiker Marie Curie.

Forskerne varmede en lille klump af Curious Marie-inklusionen gradvis op ved 17 forskellige temperaturtrin og analyserede sammensætningen af de ædelgasser, som blev frigivet.

Herved opdagede de, at Curious Marie-inklusionen indeholder ældgammelt siliciumcarbid (SiC).

Det er bemærkelsesværdigt, fordi man tidligere har troet, at materialer såsom siliciumcarbid, der eksisterede inden soldannelsen, var for skrøbelige til at kunne bestå efter at have været udsat for de ekstremt varme temperaturer, der opstår under en stjernes fødsel.

- Hvis man følger vores nuværende forståelse af solsystemers dannelse, burde presolære korn ikke overleve i det miljø, hvor den slags inklusioner (som Curious Marie, red.) formes, fortæller Olga Pravdivtseva i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Fundet tvinger os til at ændre vores syn på forholdene i den tidlige stjernetåge, slutter Olga Pravdivtseva.

