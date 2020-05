Forskere 'skriver' bogstaver i hjernen på blinde

Teknikken kan måske i fremtiden bruges til at give blinde en form for syn

I et nyt studie lykkedes det forskere at få blinde mennesker til at ’se’ bogstaver, som forskerne tegnede på overfladen af de blindes hjerner.

Det skriver mediet Livescience ifølge Videnskab.dk.

Bogstaverne blev skrevet ved at stimulere forsøgspersonernes hjerner med elektroder, som var implanteret på overfladen af deres hjerner.

Eksperimentet fungerede både hos blinde og seende forsøgsdeltagere.

Læs mere på Videnskab.dk: Derfor er det svært at kende forskel på højre og venstre

Forskernes håb er, at eksperimentet kan være et lille skridt i retningen af at udvikle teknologi, som engang i fremtiden vil gøre det muligt for blinde mennesker at ’se’ deres omgivelser ved hjælp af elektriske impulser.

- Evnen til at opfange formen på et familiemedlem eller at kunne navigere mere uafhængigt ville være et skønt fremskridt for mange blinde patienter, siger en af forfatterne bag studiet, Daniel Yoshor fra Baylor College of Medicine til Livescience, ifølge Videnskab.dk.

Den grundlæggende ide bag forsøget kan sammenlignes med de såkaldte cochlea-implantater, som i nogle tilfælde kan gøre det muligt for døve og hørehæmmede mennesker at ’høre’ ved at stimulere nerverne i det indre øre.

Læs mere på Videnskab.dk: Øjne og næse afslører, om du får Alzheimers

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cell. Det kan imidlertid godt have lange udsigter, før et nyt implantat, som gør det muligt at få synet tilbage, kommer på banen.

- Der er fortsat en række udfordringer, som skal klares, før forskningen kan udnyttes i en brugbar syns-protese, skriver Pieter Roelfsema, direktør for det hollanske Institute for Neuroscience i en artikel, som er bragt sammen med det nye studie i Cell, skriver Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Test dig selv: Er du ansigtsblind?

Får dyr også nedsat syn?

Ansigter i skyerne afslører demens