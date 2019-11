Forskere: Tre gange så mange bliver ofre for havstigninger

En ny rapport viser, at omkring 150 millioner mennesker lige nu bor steder, som vil blive påvirket af øget vandstand i havene. Det er tre gange så mange mennesker, som hidtil antaget, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Frem mod år 2100 kan vandstanden i havene være steget med over 1 meter, hvis vi bliver ved med at udlede så meget drivhusgas, som vi gør i dag. Men ifølge den nye rapport bliver disse mange millioner mennesker allerede påvirket i midten af dette århundrede - altså ved år 2050.

Og forskerne taler ikke bare om, at kældre, forhaver eller lavtliggende udhuse kan få fugt. Nej, hele byer kan forsvinde fra landkortet.

Forskere fra den amerikanske non profit-organisation Climate Central har udarbejdet en bedre metode til at foretage disse beregninger. Og det er grunden til, man nu kan se, at de tidligere estimater har været for optimistiske.

Typisk har man brugt data fra satellitter til at finde ud af, hvor lavt eller højt landområder ligger.

'Men dataen har haft svært ved at skelne mellem tætbevoksede skove, skyskrabere og landjord, hvorfor man har fået et skævt billede af højdeforskellene,' forklarer Scott A. Kulp, forsker ved Climate Control en af forfatterne til rapporten.

Med den nye metode bruger man stadig data fra satellitter, men forskerne benytter sig også af kunstig intelligens. Og det har vist sig at være en god og langt mere præcis metode til at skelne mellem, hvad der er skove, høje bygninger eller reel landjord.

De nye og mere præcise beregninger betyder, at den sydlige del af Vietnam kan ende med stort set at forsvinde ved midten af århundredet. En tredjedel af landets befolkning bor således på land, som vil blive oversvømmet.

Den nye rapport, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications, tager ikke højde for befolkningstilvækst eller kystsikringstiltag.

I Thailand troede man med den gamle metode, at 1 procent af befolkningen boede i områder, som var i risiko for at blive oversvømmet inden år 2050 - den nye metode viser, at det reelle tal er mere end 10 procent af befolkningen.

Forskerne bag rapporten henviser til, at kystsikring er vigtigt, men at det har sine begrænsninger.

Benjamin Strauss, der er direktør for Climate Central, henviser til den lavtliggende by New Orleans i USA, som har brugt milliarder på diger, floddæmninger og pumpesystemer, som dog ikke virkede tilstrækkeligt, da stormen Katrina hærgede i 2005 og slog over 1.500 mennesker ihjel.

'Hvor dyb en bowle vil vi bo i?,' spørger han retorisk, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

