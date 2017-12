Forskere udfordrer Biblen: Stolte mennesker snubler ikke

Der er ikke hold i budskabet om, at ’Hovmod står for fald,’ som man ellers kan læse i Biblen. Det mener britiske forskere, der tog Biblen på ordet

Måske har du hørt talemåden ’Hovmod står for fald’. Det er et udtryk, der oprindeligt stammer fra Biblen, Ordsprogenes Bog kapitel 16, vers 18, og som let forsimplet betyder, at meget stolte, selvglade eller arrogante mennesker før eller siden kommer ned med nakken.

Men sådan hænger virkeligheden ikke sammen, lyder det fra en gruppe britiske forskere, som har valgt at tage Biblens ord bogstavelige og undersøge, om der rent faktisk er noget om snakken.

Falder hovmodige mennesker – helt bogstaveligt – oftere end andre? Svaret er nej, skriver det norske nyhedssite forskning.no ifølge Videnskab.dk.

I forhold til andre risikofaktorer, såsom stofmisbrug og dårligt syn, er sammenhængen mellem hovmod og risikoen for at falde forbavsende dårligt dokumenteret, lyder det fra forskerne bag det nye studie.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, som, parentes bemærket, hvert år omkring juletid udgiver en håndfuld forskningsresultater med et humoristisk tvist. Du kan læse om et eksempel fra et tidligere år i artiklen 'Julestemning kan ses i hjernen'.

Forskerne gik på jagt i data fra befolkningsundersøgelsen English Longitudinal Study of Aging (ELSA) for at finde tal på selvrapporterede stød, slag og fald. De fandt, overraskende nok, også data på, hvor stærk grad af stolthed deltagerne følte.

Og forskerne fandt faktisk en sammenhæng – bare ikke lige den, Biblen lægger op til. Ifølge det nye studie ser meget stolte mennesker faktisk ud til at have en lavere risiko for at falde, skriver forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Forskerne medgiver dog, at studiet har visse svagheder. Eksempelvis den meget sandsynlige tanke, at faldet ikke er ment bogstaveligt i det oprindelige ordsprog, men snarere som et moralsk eller etisk fald. De medgiver også, at hovmod kan forstås på mange andre måder end stolthed. Og så er der det faktum, at det ikke er til at sige, hvad der kom først: stoltheden eller faldet.

Eller om de to ting overhovedet har noget med hinanden at gøre eller er et tilfældigt sammenfald for den sags skyld.

