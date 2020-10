Forskere: Uforklarlige mængder af guld

Vi elsker guld og vil gerne have mere, men for forskere er det omvendt:

Der er nemlig mere af det på Jorden og i Solsystemet, end vi kan forklare, påviser et nyt studie.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Da guld er et grundstof, kan det ikke skabes gennem en kemisk reaktion.

Til gengæld kan det skabes gennem en fusion af andre grundstoffer, der er stærk nok til at binde 79 protoner og 118 neutroner sammen.

Den oftest foreslåede kilde til guld er sammenstød mellem neutron-stjerner, men studiet indikerer, at disse er for sjældne til at kunne have produceret det guld, vi kender til.

'Selv en stjerne med stor nok masse til at skabe guld bliver til et sort hul, når den dør, og suger dermed guldet til sig igen,' forklarer astrofysiker Chiaki Kobayashi til LiveScience, skriver Videnskab.dk.

Han er hovedforfatter til den videnskabelige artikel og forsker ved University of Hertfordshire i England.

Der er ifølge forskerne én anden mulighed: En såkaldt magneto-rotationel supernova, hvor den døende stjerne vendes på vrangen af stærke magnetfelter og slynger masse (blandt andet guld) ud i rummet.

Men disse fænomener er super-sjældne, og studiet konkluderer, at selv de ikke kan forklare mængden af guld i universet.

Det nye studie er ekstremt grundigt og baseret på vældige mængder data og referencer til 341 andre videnskabelige artikler,' forklarer Ian Roederer, en astrofysiker fra University of Michigan, der ikke har været involveret i studiet, til LiveScience ifølge Videnskab.dk:

'Og det redegør for grundstoffer så simple som Kulstof-12 (med 6 protoner og 6 neutroner) og så komplekse som Uran-238 (med 92 protoner og 146 neutroner), hvilket er en imponerende rækkevidde.'

Studiet blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Astrophysical Journal.

