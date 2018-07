Forskere: Undersøgelse af 'Alien-skelet' var uetisk

Et knapt 16 centimeter langt skelet, der blev fundet i en chilensk ørken for 15 år siden, har flere gange været genstand for en hel del medieomtale.

Nu er mediemøllen gået i gang igen, fordi de forskere, der har undersøgt skelettet, måske ikke har tænkt sig godt nok om.

Det mener nogle af deres fagfæller i hvert fald, skriver Livescience.com ifølge Videnskab.dk.

Skelettet, der er formet så bizart, at flere har draget paralleller til aliens, blev tidligere på året undersøgt af forskere.

Undersøgelserne viste, at skelettet, der menes at være et par årtier gammelt, var et kvindeligt menneske-foster, og at det kun havde 10 ribben (og ikke 12 som normalt).

De oplysninger fik dem til at gå videre med en DNA-analyse, der viste, at det led af syv genmutationer.

Nu siger fagfællerne, der har gennemgået studiet, at resultaterne viser, at forskerne ikke ved, hvordan et normalt foster udvikler sig. Det har ført til, at de uden grund har risikeret at skade et vigtigt fund ved at lave DNA-analyser.

Det er nemlig meget normalt ikke at være nået længere i udviklingen, hvis fostret havde en alder på cirka 15 uger.

Desuden mener de, at den bizarre hovedform kan skyldes den vaginale fødsel og presset fra jorden, som kroppen efterfølgende blev begravet under.

Kritikken er blevet publiceret i tidsskriftet International Journal of Paleopathology.

