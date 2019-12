Forskere undrer sig: Hvorfor forsvinder stjernerne?

Mælkevejen indeholder mange ledige og 'tomme' områder, hvor en stjerne før lyste op.

Nogle stjerner forsvinder i kølvandet på en gigantisk eksplosion, en såkaldt supernova, mens andre langsomt mister kraften til at lyse. Og det er helt normalt.

Men det er ikke alle stjerner, som forsvinder på disse måder. Nogle forsvinder tilsyneladende bare ud af det blå. Og det inviterer til at spekulere i, om der alligevel er andre væsner i rummet end os.



Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Ved at sammenligne stjernekataloger tilbage fra 1950'erne med nye har forskere ved the Vanishing and Appearing Sources (VASCO) fundet omkring 100 stjerner, som simpelthen ser ud til at være forsvundet.



Forskeren Beatriz Villarroel er hovedforfatter på studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Astronomical Journal. Hun og hendes kolleger har sammenlignet 600 millioner objekter på himlen, for at undersøge om de var forsvundet, og dermed om det muligvis kan være tegn på intelligent liv i rummet.



Når man analyserer så mange stjerner, er det en langsommelig proces at undersøge til bunds.

Forskerne har derfor også registreret og undersøgt mindre objekter i rummet, for at sikre sig at der rent faktisk var tomt, dér hvor stjernen burde være.



I slutfasen stod de med 151.193 mulige kandidater af forsvundne stjerner. Dette blev mindsket til 23.667 mulige stjerner, ved at skære dem fra som man fandt ud af 'blot' havde flyttet sig i rummet med højere fart end forventet.

Yderligere krydstjekning med data efterlod forskerne med 100 stjerner, som tilsyneladende er forsvundet som dug for solen.

- Vi er meget spændte på at undersøge disse 100 områder med manglende stjerner, vi har fundet, siger Beatriz Villarroel til Science Alert.

