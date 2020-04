Forskere: Vi har løst mysteriet bag mystiske kugler fra fortiden

Når arkæologer har fundet gamle bopladser for hominiderne - den biologiske familie som også mennesket tilhører - er de ofte også stødt på nogle mærkværdige, kugleformede sten.

Ny forskning har nu fundet frem til et bud på, hvad de særlige sten kan være blevet brugt til.

Det skriver Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Meget tyder på, at hominiderne har brugt de runde kugler som en slags hammer til at knuse dyreknogler og nå ind til den næringsrige marv.

Det mener et internationalt forskerhold fra blandt andet Tel-Aviv University i hvert fald. De har undersøgt 29 kugleformede sten fundet i Qesem-grotten i Israel.

Bopladsen kan dateres tilbage til den ældre stenalder for omkring 400.000-200.000 år siden, skriver Sciencealert.com.

Ved hjælp af stereomikroskopi (billeder sammensat af to mikroskoper) og såkaldte metallografiske mikroskoper, der kan undersøge metallers struktur, blandingsforhold og egenskaber, var det muligt for forskerholdet at komme utroligt tæt på fortiden.

På 10 ud af 29 sten fandt forskerne spor fra hverdagsslid, der meget vel kunne stamme fra knogler, kollagen og fedt.

Forskerne efterprøvede også selv metoden med deres egne runde sten, og det viste sig, at de var et effektivt værktøj, når det kom til at nå ind til marven i knogler, skriver Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt desuden ud af, at det slid, de påførte stenene ved at slå dem mod knogler, mindede i påfaldende grad om det slid, der allerede fandtes på det ældgamle, kugleformede værktøj.

Sammenlignet med andre typer af sten var de runde sten langt mere effektive til at knuse knogler, skriver Sciencealert.com ifølge Videnskab.dk.

Det samme resultatet er hominiderne formodentlig også kommet frem til. Så det nye forskningsresultat kan ifølge forskerne bag meget vel løse mysteriet om, hvad stenene blev brugt til.

