Forskere vil bringe zeppelinerne tilbage for klimaets skyld

Luftskibene skulle fyldes med brint, ligesom deres eksplosive forgængere.

Forestil dig et luftskib, der er mere end fem gange så langt, som Empire State Building er høj. Eller 10 gange større end det 245 meter lange Hindenburg-luftskib, der eksploderede i 1937.

Det kan lyde som noget fra en science fiction-film, men det er det ikke. En række forskere har nemlig udgivet et studie om muligheden for at bygge luftskibe, der i teorien kan flytte en last mere energieffektivt end de nuværende fragtskibe på havet, skriver NBC News ifølge Videnskab.dk.

Samtidig er det forskernes ambition, at luftskibene kun skal udlede en brøkdel af den forurening, et fragtskib udleder.

'Vi forsøger at reducere emissioner af kuldioxid så meget som muligt grundet global opvarmning,' fortæller postdoc Julian Hunt til NBC News ifølge Videnskab.dk.

Han forsker ved International Institute for Applied Systems Analysis i Laxenburg, Østrig, og er hovedforfatter på den videnskabelige artikel.

Det foreslåede luftskib skal transporteres rundt via jetstrømmen, som cirkulerer rundt om Jorden.

Forskerne har ifølge NBC News beregnet, at et luftskib, som er halvanden kilometer langt, kan cirkulere rundt om kloden på 16 dage med en last på mere end 20.000 tons.

Og her skulle energiforbruget være meget lavt.

Jetstrømmen sætter dog visse begrænsninger, da den bevæger sig fra vest til øst, hvorfor et luftskib kun vil kunne bevæge sig i en retning.

Selv har Julian Hunt en idé om, at luftskibet skal lette fra USA, krydse Europa og til sidst ende i Asien.

'Det var ikke mig, der opfandt det,' fortæller Julian Hunt omkring flymønsteret og uddyber til NBC News, at Hindenburg lettede fra New York, fløj til Tokyo og dernæst fløj tilbage.

På trods af de teknologiske fremskridt siden Hindeburg-katastrofen vil et nyt luftskib stadig få sin opdrift fra brint.

Brint er en ekstremt brandfarlig gas, der er 14 gange lettere end luft. Gassen blev ligeledes brugt til Hindenburg og andre zeppelinere i 1930’erne.

Og fortidens spøgelser hjemsøger stadig forskerne.

'Der er modstand - på grund af Hindenburg – mod store poser med brint, fortæller Eric Lanteigne, professor i maskinteknik ved University of Ottawa i Canada, som ikke var med i det nye studie, til NBC News ifølge Videnskab.dk.

Julian Hunt fortæller imidlertid, at luftskibet kunne flyve uden en menneskelig besætning, og at robotter kunne håndtere godset.

