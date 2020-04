Forskere vil bygge huse på Månen med tis

De gyldne dråber kan blive afgørende for en fremtidig Måne-base, mener et forskerhold

Hvad får man, hvis man mikser månestøv, vand og tis?

Tilsyneladende en godt byggemateriale til en fremtidig månebase. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Skal menneskeheden gøre sig håb om at leve på Månen, skal vi først bygge en base. Men det er både dyrt og besværligt at slæbe byggematerialer næsten 400.000 kilometer ud i rummet.

Derfor arbejder forskere på at lave cement ud af materialer, som astronauter har ved hånden:

- For at lave den geopolymer-cement, som skal bruges på Månen, planlægger vi at bruge de materialer, der er til rådighed: regolith (et løst materiale fra Månens overflade, red.) og vand fra isblokke, som findes i nogle områder (på Månen, red.), udtaler professir Ramón Pamies til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Han forsker i materialer ved Universidad Politécnica de Cartagena i Spanien.

Måne-huse skal kunne holde til ekstreme temperaturudsving fra -130°C om natten til 120°C om dagen, samt lejlighedsvis meteorregn.

Derfor må forskerne tilsætte et blødgørende stof til cementen – og tis ser ud til at fungere lovende, fortæller forskerne til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Tis består af urinstof og vand. Når urinstoffet udskilles og tilsættes cementen, bliver den mere smidig og dermed mere hårdfør overfor Månens barske vejrforhold.

Ifølge Science Alert håber forskerne på sigt på at kunne anvende 'råt' astronaut-tis - altså, tis, som ikke skal behandles før brug.

