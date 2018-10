Forskere vil lave ’Noahs ark’ ud af menneskers tarmbakterier

De fleste kender den bibelske fortælling om Noahs ark, der skulle sikre alverdens dyrearters videre overlevelse efter syndfloden.

Nu opfordrer forskere fra amerikanske Rutgers University i New Jersey til, at vi laver en lignende redningsaktion for alverdens gode tarmbakterier, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Gode tarmbakterier kan nemlig blive en mangelvare i fremtiden, mener forskerne.

I takt med at flere mennesker på verdensplan flytter til byen, bliver vores levevis, og dermed også vores tarmbakterier, mere ens.

Denne ensartning i tarmen kan ifølge forskerne forklare den dramatiske stigning af stofskiftesygdomme, immunsygdomme og kognitive sygdomme.

Det omfatter blandt andet overvægt, diabetes, astma, allergi og autisme.

I et nyt studie peger forskerne på, at diversiteten af tarmbakterier blandt moderne amerikanere er halvt så stor som i de jæger-samler samfund, der findes i Amazonas.

- Hver gang vi vender tilbage til landsbyerne, bliver de mere og mere integrerede. Det første, der sker, er typisk, at de møder en læge, og de begynder at tage antibiotika,- fortæller Maria Dominguez Bello, professor og forsker i bakterier ved Rutgers University til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Derfor anbefaler forskerne, at man begynder at lagre tarmbakterier fra folk, der bor i verdens yderområder, da det kan sikre diversiteten af tarmbakterier, hvilket potentielt kan gavne udviklingen af medicin i fremtiden.

- Vi vil skabe en backup af samlingen af tarmbakterier i et sikkert, neutralt land, hvor de kan opbevares, indtil vi forstår dem fuldt ud,- forklarer Maria Dominguez Bello til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

John Cryan, professor og forsker i tarmbakterier ved det irske University College Cork, der ikke har været med i studiet, kalder ifølge The Guardian, forslaget om et lager for tarmbakterier for en »spændende« ide.

- Det er klart, at vi gennem industrialiseringen, klimaforandringerne og vores moderne livsstil har mistet og fortsat mister mange af de mikrobiomer, som vores forfædre havde,- fortæller han til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

