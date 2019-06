Forskere vil sende sæd til Mars

De små svømmere tager tilsyneladende vægtløshed i stiv arm, viser forskning.

Er det muligt at oprette en sædbank på Mars?

Det er måske i det spørgsmål, der fylder mest i din egen hverdag, men det kan få stor betydning i fremtiden.

Og nu viser den indledende del af et studie, at frosne sædprøver, som blev udsat for vægtløshed, opretholdte samme egenskaber som sæd, der blot har stået på jorden. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne blev præsenteret på den årlige konference for European Society of Human Reproduction and Embryology i Wien i Østrig.

Det var Montserrat Boada, som er forsker på Dexeus Women’s Health i Barcelona, der præsenterede den indledende research sammen med sine kollegaer på konferencen.

Forskningen baserer sig kun på resultater fra 10 sæddonorer, men den peger på, at det kan være muligt at oprette en sædbank på en fremtidig Mars-koloni.

Selvom sædcellerne var vægtløse, var de ikke i rummet. De var stedet ombord på et fly, der styrtdykkede mod jorden og dermed udsatte dem for vægtløshed.

Før man kan sige noget endegyldigt om sædkvaliteten efter et længere ophold i rummet, kræver det derfor, at forskerne rent faktisk har mulighed for at sende sædprøver i rummet.

Montserrat Boada luftede også muligheden for, at det er måske er muligt at oprette en sædbank i rummet.

'Det er ikke utænkeligt, at vi begynder at tænke på muligheden for reproduktion på andre steder end Jorden,' sagde hun under konferencen.

Forskerne har endnu ikke udgivet et videnskabeligt studie om deres resultater.

Derfor skal udmeldingen tages med forbehold for, at andre forskere endnu ikke har haft mulighed for at granske studiet.

