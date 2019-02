Forskere vurderer: Yoda er klogere end Spock

Hvis du var i lidt af en knibe, og du kun kunne ringe til ét klogt hoved fra science fiction-verdenen for at få hjælp, hvem ville du så vælge:

Spock fra Star Trek eller Yoda fra Star Wars?

Hvis du er i tvivl, er der hjælp at hente i videnskaben. Forskere har nemlig taget valget for dig, og der er en videnskabelig begrundelse bag.

Det skriver University of Waterloo i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk

På det canadiske universitet har forskere nemlig undersøgt den rolle, følelser spiller i forhold til visdom.

Deres fund tyder på, at hvis man kan opleve flere følelser samtidig, men ikke lade én af dem dominere, så er man også bedre til at komme frem til gode løsninger.

Læs mere på Videnskab.dk: Star Wars-teknologi på vej til dit ur og din smartphone

'Det ser ud til, at kloge ræsonnementer ikke hænger sammen med at holde sine følelser nede hele tiden, ligesom Dr. Spock gør. I stedet hænger kloge ræsonnementer sammen med at kunne genkende og balancere en lang række følelser, ligesom Yoda gør,' siger Igor Grossmann, der er psykologiprofessor ved University of Waterloo og hovedforfatter på studiet, til pressemeddelelsen.

For at komme frem til resultatet lavede forskerne seks forsøg med forskellige metoder. Alle forsøgene blev lavet på personer, som var valgt på grund af deres visdom, og alle forsøgene testede deltagernes emotionelle refleksioner.

Blandt andet blev de testet på deres personlige refleksioner om konflikter mellem mennesker, og hvor godt de kunne ræsonnere over geopolitiske udfordringer.

