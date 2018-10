Forskerne fik et chok: Uhyggelig asteroide flyver forbi Jorden

Det var nærmest, som om rummet sendte en halloween-hilsen mod Jorden 31. oktober 2015, da en asteroide lagde 'vejen forbi'.

Asteroiden havde nemlig form som et dødningehoved, og i november i år passerer den Jorden endnu engang.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder af den dødningehovedformet komet

Asteroiden har det mundrette navn 2015 TB145, og hos NASA mener man, at dens aflange bane om Solen og dens hastighed betyder, at den kan have været en komet, men at dens 'komet-hale' er forsvundet efter mange ture rundt om Solen.

Da asteroiden passerede i 2015, fik forskerne lidt af et chok, da de vendte og drejede billeder af den og pludselig kunne se et dødningehoved.

Asteroiden er dog meget uskyldig.

I forhold til mange andre himmellegemer er det nemlig en meget lille asteroide på 'bare' 625 meter, der flyver forbi vores klode.

Ifølge målinger vil asteroiden passere Jorden 11. november 2018, men det vil være fra en sikker afstand på 38 millioner kilometer. Næste gang, den lægger vejen forbi derefter, vil være i 2082.

