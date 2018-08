Forskning: Geder kommer, når du smiler

Hvis du vil klappe en ged, så kan det betale sig at tage tandpastasmilet på og glemme den sure mine, indikerer et nyt studie.

Geder bræger, hopper på ting og løber ind i ting. Men måske er de mere avancerede end som så.

Et nyt studie peger i hvert fald på, at geder kan kende forskel på glade og vrede menneskeansigter

- og at de bedst kan lide de glade.

Det skriver Queen Mary University of London i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video fra forsøget.

Man har allerede før set den slags evner hos hunde og heste, men først nu er turen kommet til geder.

I det nye gedestudie lod forskerne på skift 20 geder gå frit i en manege, hvor der hang to billeder af henholdsvis et vredt og et glad ansigt. Og det viste sig, at gederne var mest vilde med det glade ansigt.

Den store interesse for glade ansigter gav sig til udtryk ved, at gederne interagerede mere med det glade foto, kiggede på det og udforskede det med mulen.

En lille krølle på resultatet var dog, at tendensen særligt gjorde sig gældende, når det glade ansigt var placeret i højre side af forsøgsområdet.

Hjernen består af to hjernehalvdele: Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen.

Så resultatet kan ifølge forskerne betyde, at geder bruger deres venstre hjernehalvdel til at bearbejde positive følelser.

Man kan ifølge forskerne ikke være sikker på, om gederne aktivt tilvælger de glade ansigter - eller om de i virkeligheden bare undgår de vrede.

Men det ser ikke desto mindre ud til, at geder kan skelne menneskelige følelser baseret på ansigtsudtryk, konkluderer forskerne.

I det store perspektiv vidner det ifølge forskerne om, at denne evne kan være mere udbredt hos dyrene, end man troede – herunder også kæledyr.

