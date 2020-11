Fragment fra Stillehavet fundet 640 kilometer under Kina

Forskerne mener, at fragmentet kan lave vulkaner på jordoverfladen

At jorden under os består af plader og skorper har de fleste lært i skolen. Men præcis hvor store kræfter, der faktisk er på spil i undergrunden, når pladerne bevæger sig, kan få selv eksperterne til at tabe kæben.

Forskere har fundet en del af dét, der tidligere har været havbunden i Stillehavet hele 640 kilometer under Kinas overflade. Det skriver Sciencealert ifølge Videnskab.dk.

Hvordan er det havnet der?

Det stenholdige stykke jord er en del af den såkaldte oceaniske litosfære, det yderste lag af Jordens overflade. Laget består af en masse gigantiske, tektoniske plader, der langsomt bevæger sig og bytter plads ved overfladen, hvor friktionen imellem dem kan forårsage jordskælv.

Og så sker der nogle gange det, som forskerne kalder ’subduktion’. En plade skubbes ind under en anden, hvilket får den til at vende nedad og bore længere og længere ind i planetens dybere lag.

Det er, hvad forskere fra Kina og USA har fundet et ret ekstremt tilfælde af med havbunden, der altså er havnet dybt under jorden i Kina. Fundet er beskrevet i et nyt studie i tidsskriftet Nature Geoscience.

Ved hjælp af 300 seismagrafiske stationer placeret rundtomkring i det nordøstlige Kina, har det været muligt at høre pladerne gnide mod hinanden under jordoverfladen og spore dele af pladen helt til Japan.

De kinesiske forskere mener, at den tektoniske plade fra Stillehavet kan forårsage vulkanisme og anden seismisk aktivitet i Kinas Changbaishan-region på grænsen mellem Kina og Nordkorea.

De nye undersøgelser har også hjulpet forskere med generelt at blive klogere på, hvad der sker, når en tektonisk plade bliver trukket dybere ned mod Jordens indre, skriver Sciencealert ifølge Videnskab.dk.

