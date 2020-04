Fremmed komet giver ny viden

Ved at analysere den fremmede komet, er astronomer ved at blive klogere på, hvordan andre solsystemer udvikler sig

I december 2019 fik den russiske amatørastronom Gennedy Borisov øje på noget bemærkelsesværdigt på nattehimlen.

Det viste sig at være en komet, der stammede fra et andet solsystem. Det er kun anden gang, sådan én er observeret, skriver Videnskab.dk.

Første gang var i 2017, hvor 'Oumuamua lige akkurat nåede indenfor vores synsfelt, inden den forsvandt i mørket igen.

Fordi 2I/Borisov, som kometen blev døbt, oprindeligt blev opdaget relativt tidligt på dens rejse forbi vores solsystem, havde astronomerne tid til at rette teleskopet ALMA mod rumgæsten.

Læs mere på Videnskab.dk: Den sære rum-cigar 'Oumuamua er næppe et alien-rumskib

Teleskopet gør det muligt at se den kemiske komposition i kometen ved at undersøge bølgelængderne fra det lys, som kometen kaster tilbage.

De forskningsresultater er netop blevet udgivet i tidsskriftet Nature Astronomy, skriver National Radio Astronomy Observatory (NRAO) I en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

'Det her er første gang, at vi har haft mulighed for at se ind i en komet, der ikke kommer fra vores eget solsystem,' fortæller astrokemiker Martin Cordiner i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

'Den adskiller sig på dramatisk vis fra de fleste andre kometer, jeg har set.'

NASA's forskere kunne nemlig konstatere, at kometen indeholdt bemærkelsesværdigt store mængder af kulilte (CO).

Det tyder på, at kometen blev til under forhold, der var væsentligt koldere end dem, vi kender til her i vores eget solsystem.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer finder ’candyfloss-planeter’

Formodentlig betyder det, at kometen stammer fra et miljø, hvor temperaturerne er ned mod minus 250 grader.

Forskerne vurderer ud fra kometens fart, at den har rejst fra det andet solsystem i millioner af år, før den altså er fløjet forbi vores eget og blev observeret af amatørastronomen Gennedy Borisov.

Kometer ændrer sig ulig planeter ikke særligt meget over tid, og derfor kan deres kemiske sammensætning være med til at sige noget om, hvordan universet har udviklet sig.

'2I/Borisov gav os det første glimt af den kemi, der har formet et helt andet solsystem end vores eget,' siger planetforskeren Stefanie Milam i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Hun pointerer dog også, at man er nødt til at se på flere kometer for at være sikker på, at 2I/Borisovs høje CO-niveau ikke skyldes en tilfældighed.

Andre artikler på Videnskab.dk

Mystiske radiosignaler skyldes måske dræbende magnetfelter fra fjerne galakser

Stjerne danser rundt om sort hul – og viser, at Einstein har ret

Hvorfor vender Månen altid samme side mod Jorden?