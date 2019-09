Fugle kan genkende onde mennesker

Alliker sladrer til hinanden, hvis de først har lært, at du er farlig, viser et nyt studie

Hvis allike-fugle først har lært, at du er farlig, så går rygtet om dig blandt de andre alliker.

Ifølge et nyt studie fra University of Exeter i England laver alliker et særligt kald for at advare andre alliker, når de genkender et menneske, som før har udgjort en trussel for dem. Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Det er et bevis på, at fuglene kan lære af hinanden, mener forskerne.

Forskerne bag studiet undersøgte i alt 34 fuglekasser, der var hjem for alliker.

Under studiet nærmede en ukendt mand nærme sig allikernes reder, mens der blev afspillet forskellige lydoptagelser.

Én gruppe af fuglene fik afspillet et advarsels-kald, imens manden nærmede sig.

Den anden gruppe af fugle lyttede til normal allikekvidren.

Da allikerne senere så manden, fløj fuglene i begge grupper tilbage til deres reder. Men de alliker, som tidligere havde hørt advarselskaldet, vendte i gennemsnit tilbage til deres reder dobbelt så hurtigt som dem, der tidligere havde hørt et normalt kald.

Ifølge Victoria Lee, der er ph.d.-studerende og hovedforsker på studiet, kan fugle i mange tilfælde drage fordel af mennesker. Men da vi også kan udgøre en trussel for dem, er det en god egenskab for dyrene at være i stand til at hjælpe hinanden med at skelne skidt fra kanel.

I rapporten lægger forskerne vægt på, at forskningen kan ses som bevis for, at dyr bruger social læring til at vurdere, om mennesker udgør en trussel.

- Det er vigtigt at forstå, hvordan social læring former dyrenes adfærd for at kunne forudse og formilde konsekvenserne af menneskers handlinger, og for at forstå, hvordan dyrenes kognitive evner spiller en rolle for deres tilpasning i omskiftelige miljøer, skriver forskerne i den videnskabelige artikel.

