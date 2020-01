Fuglerobot flyver i USA

Er det en fugl? Er det et fly?

Nej. Det er en blanding!

Forskere fra Stanford University i USA har udviklet en duelignende robot, der ved hjælp af bevægelige vinger med påsatte fjer kan navigere i luftrummet. Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af den flyvende robot.

Robotten, der meget passende er blevet døbt PigeonBot, er bevet udviklet som del af forskernes studie om, hvordan fuglevinger fungerer.

Læs mere på Videnskab.dk: Se det, før du tror det: Fisk æder fugl i luften

Når fugle flyver, ændrer deres vinger form igen og igen. Det hænger sammen med, at vingen består af en masse fjer, der alle bevæger sig forskelligt.

Umiddelbart skulle man måske tro, at fugle er i stand til at bevæge hver enkelt fjer uafhængigt af hinanden. Men i studiet fastslår forskerne, at vingens bevægelse styrer samtlige fjer. Og det er netop denne dynamik, som forskerne har forsøgt at genskabe med PigeonBot.

Professor David Lentink, der er maskiningeniør og hovedforfatter på det nye studie, tror, at forskningen kan få betydning for fremtidens flyvemaskiner.

Læs mere på Videnskab.dk: Skal vi have sex med robotter?

- Det kan godt være, at fly ikke kommer til at baske med vingerne, men jeg tror på, at vingerne vil komme til at bevæge sig, forklarer han til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

I studiet kom forskerne også frem til, at fuglefjer indeholder en række kvaliteter, som ikke kan genskabes syntetisk. Derfor er PigeonBot udstyret med fjer fra en rigtig due.

Udover vinger er robotten også udstyret med en propel, da den ikke er helt lige så velegnet til himmelflugt som en levende fugl.

Andre artikler på Videnskab.dk

Verdens første ’levende robotter’

Teknologisk gennembrud: Helt ny slags flyvemaskine letter for første gang

Er Ruby verdens vildeste robot til professorterningen?