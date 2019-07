Fund af cannabis-spor nær amerikansk vikingeboplads: ’Vækker mange spørgsmål’

Vi ved, at vikingerne var glade for mjød. Nu får en ny opdagelse arkæologerne til at undre sig over, hvorvidt også cannabis var en del af cocktailen under deres indtog i Nordamerika.

Det siger forskerne bag en undersøgelse af en af vikingernes bopladser i Nordamerika, der også antyder, at vikingerne var i området i længere tid, end man tidligere har troet, skriver Videnskab.dk.

Vikingebopladsen L'Anse aux Meadows, der oversat til dansk betyder 'vigen i engene', ligger på øen Newfoundland i Canada, og den blev anlagt omkring år 1000.

Tidligere har arkæologer troet, at vikingerne kun var i området i en kort periode, men de nye undersøgelser peger på, at vikingerne kan have boet der helt frem til det 12.- eller måske endda 13. århundrede.

Teorien bygger på en arkæologisk undersøgelse fra august 2018. Her udgravede et hold af arkæologer en tørvemose 30 meter øst fra bopladsen, skriver Live Science om studiet.

Her fandt de et lag af organisk materiale, der stammer fra mennesker, og som ifølge kulstof 14-dateringer stammer fra mellem det 12.- og 13. århundrede.

De fandt blandt andet to biller, der ikke hører hjemme i Newfoundland, men oprindeligt kommer fra Grønland og Arktis. De fandt også pollen fra valnødder og cannabis, der heller ikke naturligt vokser i området.

- Fundene i tørvemosen ligner andre 'kulturelle lag fra Nordboerne i Nordatlanten', skriver forskerne i deres studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Det tyder på, at fundene kan være levn fra vikingernes rejse, mens de har bevæget sig sydpå.

Opdagelsen af og cannabis-pollen rejser spørgsmålet om, hvorvidt vikingerne har brugt cannabis til at lave tøj eller som medicinsk eller rekreativt stof, mens de udforskede Nordamerika, pointerer forskerne.

Forskerne bag tøver dog samtidig med at konkludere noget på baggrund af fundene, da pollen eksempelvis let kan være båret af vind og vejr og på den måde være endt nær bopladsen.

Det samme pointeres om de andre materialer, man har fundet. Forskerne fremstiller også muligheden for, at de kan være bragt til stedet af indfødte.

- Resultaterne vækker i sidste ende flere spørgsmål, end de giver svar, skriver forskerne i deres artikel.

Det bakkes også op af to vikingeforskere, der ikke har været involveret i studiet. De fortæller begge til LiveScience, at det er for tidligt at drage nogen konklusioner.

Det fremhæves blandt andet, at vikingebopladsen, som man kan besøge i dag, ikke viser tegn på at være blevet brugt i det 12. og 13. århundrede.

Forskerne vil nu fortsætte deres udgravninger nær L'Anse aux Meadows i august i år.

