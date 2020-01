Fund afslører helt ny viden om fortidsmennesket

Måske har neandertalerne ikke været så primitive alligevel.



Neandertalerne blive ofte beskyldt for at være dumme og primitive, men den forestilling gør nye arkæologiske fund støt op med.

Nu peger ny forskning på, at fortidsmennesket tilsyneladende også var i stand til at dykke efter skjulte muslinger på havets bund ned til omkring 4 meter.



Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.



'Vores fund udvider vores viden om, hvilke færdigheder neandertalerne havde, 'fortæller den ledende forsker bag studiet, Sylvain Soriano, der er arkæolog og forskningsleder ved Paris Nanterre University, til New York Times.



Studiet, der er udgivet i tidsskriftet PLOS One, baserer sig på gamle fund.

Under en udgravning i 1949 fandt forskere i en grotte i det vestlige Italien 170 redskaber lavet ud af muslingeskaller. Redskaber, som neandertalerne angiveligt har brugt til at jage og lave ild med.

De maritime redskaber, som har hidtil har været på museum, er nu blevet analyseret gennem mikroskop, hvilket har afsløret bittesmå, men betydningsfulde forskelle i skalredskabernes overflade.



Det viser sig, at en fjerdedel af skallerne stammer fra levende muslinger. Disse skaller er mere gennemsigtige og skinnende end de øvrige, fordi de ikke er blevet ridset og ødelagt af at blive skyllet op på land. De er i stedet, konkluderer forskerne ifølge New York Times, blevet høstet direkte fra havets bund af dykkende neandertalere.

Den nye opdagelse får ros af Fransesca Romagnoli, der er arkæolog ved Autonomous Univesity of Madrid, og som ikke selv er involveret i undersøgelserne.



'Studiet er endnu et bevis på neandertalernes komplekse adfærd og deres gode evne til at tilpasse sig sine omgivelser og udnytte resurserne omkring sig,' udtaler hun til New York Times.

