Går verden rundt: - Hjerteskærende!

Den amerikanske naturfotograf Karen Masons helt store passion er at fotografere fugle i det fri.

Men da hun i sidste uge fotograferede på St. Pete Beach i Tampa i Florida, oplevede hun fugle i en langt fra naturlig situation.

Her fik hun nemlig fanget en fugl af arten amerikansk saksnæb være i færd med at fodre sin unge med et cigaretskod.

'Det er på tide vi får ryddet op på vores stande og stopper med at behandle dem som et kæmpe askebæger,' skrev hun i billedteksten til et af billederne, som hun lagde op på sin Facebook-profil.

Den lille fugleunge efter den havde modtaget 'maden'. Foto: Karen Mason/MEGA Agency

Og billederne har straks vakt opsigt verden over, hvor folk er forfærdede over, at en fugl i god tro fodrer sin unge med noget dybt skadeligt, fordi den forvekslede det med mad.

- Mange fugle er nysgerrige omkring de ting, vi smider væk, og de vil ofte undersøge det og prøve at finde ud af, om det er mad eller ej. Desværre kom denne forældre frem til, at cigaretskoddet var noget, den kunne fodre sin unge med, siger en talsmand for det britiske Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) til BBC.

Cigaretskodder er som regel lavet af plastikfibre, og det tager op mod fem år for naturen at nedbryde hvert skod.

- Desværre virker det for mange mennesker harmløst at smide affald, og det værste for dem er måske, at et område kan se beskidt ud. Men hjerteskærende billeder som disse afslører den virkelige betydning, henkastning af affald har for vores dyreliv, lyder det fra RSPB.

Karen Mason, der tog billederne, har derfor også en klar opfordring.

'Hvis du ryger, så lad venligst være med at efterlade dine skodder.'