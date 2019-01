Galakse-kollision på vej: Kan skubbe Solsystemet ud af Mælkevejen

Mælkevejens lille nabogalakse, Den Store Magellanske Sky, har kurs mod Mælkevejen.

Og hvis det ender med et sammenstød, kan vores eget solsystem blive skubbet helt ud af Mælkevejen og ud i mellemrummet mellem galakserne. Det fortæller britiske forskere ifølge The Guardian, skriver Videnskab.dk.

- Hvis det sker, kan jeg ikke se, hvordan vores efterkommere, hvis vi har nogen, kan overleve, siger Carlos Frenk, der er direktør på Institute for Computational Cosmology på engelske Durham University til The Guardian, skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: 11-årig gepard slår verdensrekorden i løb

Heldigvis kan vi slappe af i en del år endnu.

Den Store Maggellanske Sky, eller 'LMC', er lige nu omkring 163.000 lysår fra Mælkevejen, og i øjeblikket fjerner den sig faktisk fra os med cirka 400 kilometer i sekundet.

Det er nemlig først om 2,5 milliarder år, at sammenstødet kan ske, og der er kun en til tre procent risiko for, at det vil resultere i, at vores solsystem bliver skubbet ud af Mælkevejen, fortæller forskerne.

Forskerne forudser desuden, at sammenstødet vil få det store sorte hul i Mælkevejens midte til at blive meget større og sende fyrværkerilignende gammastråler ud i Mælkevejen.

Læs mere på Videnskab.dk: Højde, skostørrelse og længden af penis

Og faktisk er Den Store Maggellanske Sky ikke engang den eneste galakse med kurs mod Mælkevejen.

Andromeda-galaksen, der har fem gange større masse end Den Store Maggellanske sky, er også på vej mod Mælkevejen og kan potentielt udslette vores galakse, som vi kender den.

Dette sammenstød forventer forskerne at indtræffe om omtrent fire milliarder års tid.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sådan viser hunde følelser med forskellige ansigtsudtryk

Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?

Se verdens smukkeste mikroskopbilleder