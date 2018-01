Gener afgør, om du klarer dig godt med søvnunderskud

En særlig genvariation er med til at afgøre, hvor godt du klarer dig uden søvn, viser et nyt studie

Forskere fra Washington State University har opdaget en genetisk variation, som kan være afgørende for, hvordan vi mennesker udfører forskellige mentale opgaver – når vi er i søvnunderskud vel at mærke. Det skriver medicalxpress.com ifølge Videnskab.dk.

Forskningen viser, at du formentlig er bedre i stand til at løse opgaver, som kræver mental fleksibilitet - selvom du har fået for lidt søvn - hvis du har en særlig variation af et bestemt gen ved navn DRD2.

I det nye studie blev 49 forsøgspersoner testet i forskellige opgaver, som eksempelvis gik ud på at træffe beslutninger ud fra en skiftende strøm af informationer. 34 deltagere blev tilfældigt udvalgt til at holde sig vågne i 38 timer, mens de resterende forsøgspersoner fik lov til at sove som normalt og dermed agerede kontrolgruppe.

Resultaterne viste, at de søvunderskudsramte forsøgspersoner med en særlig variation af DRD2 præsterede langt bedre i de opgaver, de blev stillet overfor.

Forskerne påpeger, at resultatet går godt i spænd med den eksisterende viden om, at DRD2-genet påvirker et område af hjernen ved navn striatum, som er kendt for at være involveret i bearbejdningen af information og kognitiv fleksibilitet, lyder det i en pressemeddelelse fra universitetet.

- Vores arbejde viser, at der er mennesker, som er robuste over for effekterne af søvnunderskud, når det kommer til kognitiv fleksibilitet.

- Overraskende nok er de samme mennesker nøjagtig lige så påvirkede (af søvnunderskud, red.) som alle mulige andre mennesker, når det kommer til andre opgaver, som kræver kognitive evner, som eksempelvis at bevare fokus, siger hovedforfatter Paul Whitney, som er professor i psykologi ved Washington State University, i pressemeddelelsen.

Ifølge forskerne bekræfter resultatet noget, man længe har haft mistanke om, nemlig at effekterne af søvnunderskud ikke kan generaliseres. I stedet er de i høj grad afhængige af den konkrete opgave og generne hos den person, som skal udføre opgaven, skriver medicalxpress.com ifølge Videnskab.dk.

Forskerne understreger i øvrigt, at det altid er at foretrække, at man får sin skønhedssøvn, uanset hvilken sammensætning af gener man render rundt med.

