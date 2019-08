Gennembrud: Dødelig sygdom kan nu kureres

Den dødelige virus ebola kan ikke længere kaldes en uhelbredelig sygdom, lyder det fra forskere, efter fire nye typer af medicin er blevet testet, og to af dem har vist sig yderst effektive i kampen mod ebola. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

De positive nyheder kommer på baggrund af et forsøgsprojekt, som blev igangsat af WHO og Det Amerikanske Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme i november sidste år.

Indtil nu har 90 procent af dem, som blev behandlet, overlevet efter at have modtaget medicinen.

Læs mere på Videnskab.dk: Stærkt foto: Sjælden sygdom får mand til at græde blod

Forsøgsprojektet er nu stoppet, og alle enheder, der behandler patienter med ebola, bruger nu de to nye typer af medicin.

- Fra nu af vil vi ikke mere sige, at ebola ikke kan kureres, fortæller professor Jean-Jacques Muyembe, generaldirektør i det congolesiske institut, som har ført tilsyn med prøverne, til The Guardian.

Han tilføjer:

- Disse fremskridt vil hjælpe med at redde tusindvis af liv.

Til dr.dk fortæller Jakob Nilsson, som er professor ved The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet, at der stadig er stor modstand mod medicin og læger, i de områder hvor ebola findes.

Han kalder samtidig de nye stoffer 'ekstremt lovende.'

Læs mere på Videnskab.dk: For meget D-vitamin er en dræber

Der er tale om to typer af medicin, hvor den ene er sat sammen af antistoffer fra blod fra en patient, der har overlevet ebola.

Den anden type antistoffer er produceret af lægerne, skriver dr.dk ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Jeremy Farrar, direktør i den britiske velgørenhedsfond Wellcome Trust, som har investeret i en kur mod Ebola, er det et stort skridt i den rigtige retning.

- Vi bliver aldrig fri for Ebola, men vi skulle nu være i stand til at forhindre disse udbrud i at vokse sig til store nationale og regionale epidemier, siger Jeremy Farrar til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Derfor får du omgangssyge

17 påstande om vægttab, sundhed og træning - sande eller falske?

Kan mad blive så sundt, at det bliver usundt?