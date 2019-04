Gifttand i maven: Fortidsmenneske slugte hel klapperslange

Gifttanden indikerer, at mennesket uden at forarbejde klapperslangen har spist den hel. Med skæl, knogler, hale og tænder, vel at mærke. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det er i en 1.500 år gammel, forstenet lort, at arkæologer fra Texas A&M University fandt både gifttand og slangeknogler.

Lorten blev indsamlet i slutningen af 1960'erne i Conejo-grotten, som ligger i Lower Pecos Canyonlands i det sydvestlige Texas.

Forskerholdet bag opdagelsen slår fast, at det er noget, man aldrig har set før, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Den omtalte lort indeholdt spor af forskellige typer af planter og også en lille gnaver, som var blevet spist hel og uden at blive forarbejdet.

For denne type jæger-samlere, er det ikke atypisk, at man finder både planter, gnavere og dele af slanger i deres afføring.

Men dette fund af en gifttand og slangeknogler peger på, at denne person ikke har forarbejdet eller tilberedt den farlige slange. Og det er højst usædvanligt.

Forskerne pointerer i et nyt studie, at det sandsynligvis er første gang, man finder et fossilt bevis på, at et menneske har spist en hel slange.

I studiet skriver forskerne, at det potentielt dødelige måltid formentlig ikke blev indtaget, fordi jæger-samleren var sulten.

I stedet har det sandsynligvis været en del af en ceremoniel eller rituel handling.

